Pokémon GO: Mega-Absol Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Ihr wollt euch in Pokémon GO Mega-Absol stellen? Wir zeigen euch die besten Konter, um das Pokémon in Raids herauszufordern.

Was ist Mega-Absol für ein Pokémon? Absol ist ein Pokémon, welches es seit der 3. Generation gibt. Es ist vom Typen Unlicht und kann die Mega-Entwicklung durchführen.

Wann kommt Mega-Absol? Am Sonntag, dem 23. März 2025, findet ein Raid-Tag mit Mega-Absol statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, viele Raids gegen das Monster zu absolvieren.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Absol und erklären euch, gegen welche Typen es eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Mega-Absol besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Skaraborn mit Konter und Vielender Terrakion mit Doppelkick und Sanctoklinge Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Crypto-Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Keldeo mit Fußkick und Sanctoklinge Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere Crypto-Hariyama mit Kraftwelle und Wuchtschlag Mega-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Tapu-Riki mit Ruckzuckhieb und Naturzorn Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere Mega-Galagladi mit Fußkick und Nahkampf Mega-Schlapor mit Doppelkick und Fokusstoß Crypto-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere Crypto-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Schwächen von Mega-Absol: Mega-Absol besitzt den Typen Unlicht. Damit ist es anfällig gegenüber Angriffen von den Typen Kampf, Käfer und Fee.

Ihr solltet also vor allem auf Angriffe dieser Typen zurückgreifen, wenn ihr das Pokémon herausfordert.

Gibt es Mega-Absol als Shiny? Ja. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Absol treffen. Löst ihr bei dem Pokémon die Mega-Entwicklung aus, dann erhaltet ihr entsprechend die Shiny-Form von Mega-Absol.

Wie viele Trainer benötigt man? Besitzt ihr ein hohes Level und habt sehr gute Konter-Pokémon dabei, dann könnt ihr das Pokémon bereits alleine besiegen. Um den Kampf schneller zu absolvieren oder wenn ihr keine perfekten Konter besitzt, solltet ihr mehr Trainer mitnehmen.

Wollt ihr eure Teams bereits vorab zusammenstellen und somit beim Beitritt in die Raid-Lobby Zeit sparen, gibt es dafür eine gute Möglichkeit. Guckt euch hierzu gerne unsere Tipps zum Organisieren von Raid-Teams an, um optimal vorbereitet zum Raid zu erscheinen.