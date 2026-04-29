Das Pokémon GO Fest 2026 lockt dieses Jahr mit LEGO ins Freie, doch müsst ihr dafür Urlaub einplanen

Das weltweite Pokémon GO Fest 2026 steht bald an und mit ihm viele Highlights und Belohnungen. Wer jedoch bereit ist, über den Tellerrand namens Deutschland hinauszuschauen, könnte an einem anderen Ort in Europa ein ganz besonderes GO Fest erleben, was sich vor allem für Lego-Fans lohnt.

Was bietet das GO Fest dieses Jahr? Während des Pokémon GO Fests vom 12. bis 14. Juni 2026 in Kopenhagen wird eine Kollaboration mit LEGO stattfinden. Wer sich zu dieser Zeit in der dänischen Stadt befindet, kann sich daher auf exklusive Belohnungen und Events freuen.

Dabei soll der Mix aus LEGO und Pokémon nicht nur im Spiel zu sehen sein, sondern auch vor Ort.

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LEGO ist Programm, ob vor Ort oder in Pokémon GO

Mit welchen lokalen Besonderheiten will das GO Fest 2026 locken? Das GO Fest in Kopenhagen verspricht LEGO-Erlebnisse an verschiedenen Orten in Kopenhagen, wie dem Fælledparken, einem großen Stadtpark mit Grünflächen, aber in der Stadt selbst. Dort wird es in zwei LEGO-Stores (København und Tivoli Gardens) exklusive Giveaways geben. Ob es sich um physische oder In-Game-Goodies handelt, wurde bisher noch nicht verraten.

Wie wird man im Spiel belohnt? Auch im Spiel findet ein besonderes Event statt. Mit einer LEGO-Stempel-Rallye können Trainer Kopenhagen erkunden, um an ausgewählten Pokéstops Stempel zu sammeln. Wenn ihr 5 gesammelt habt, begegnet euch ein Pikachu mit besonderem Spezialhintergrund.

Auch eine befristete Forschung wird während des GO Fests in Kopenhagen aktiv sein, wenn ihr die teilnehmenden LEGO-Stores besucht, die Items und Begegnungen mit Event-Pokémon versprechen. An diesen Orten werdet ihr auch besondere Event-Sticker erhalten, um sie euren Freunden schicken zu können.



Würdet ihr für das GO Fest einen ganzen Urlaub planen? Oder seid ihr mit dem weltweiten GO Fest im Juli bereits vollkommen zufrieden? Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr das hier auf MeinMMO tun: Pokémon GO Fest: Das beste Event 2026 ist kostenlos, bringt Mega-Mewtu und viele Shinys