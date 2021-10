Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Giratina (Wandelform) – Wer sollte sie nutzen?

In Pokémon GO findet heute, am 13. Oktober 2021, wieder die wöchentliche Raid-Stunde statt. Dabei werdet ihr in den Level-5-Raids auf Giratina in seiner Wandelform treffen. Wir haben uns angesehen, welche Konter am besten gegen das legendäre Pokémon geeignet sind und sagen euch, wer das Event heute nutzen sollte.

Was ist eine Raid-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Mittwoch ein einstündiges Kurz-Event statt, bei dem in fast allen Arenen Level-5-Raids zu finden sind. In dieser Woche trefft ihr dabei auf das legendäre Pokémon Giratina in seiner Wandelform.

Raid-Stunde mit Giratina (Wandelform) – Start und Konter

Wann findet die Raid-Stunde statt? Wie jeden Mittwoch findet die Raid-Stunde auch heute wieder in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit statt. Ihr werdet wie immer schon vorher die dunklen Eier über den einzelnen Arenen sehen und erkennt somit, wo ihr Giratina finden könnt.

Die besten Konter gegen Giratina (Wandelform): Das legendäre Pokémon Giratina stammt aus der 4. Generation und gehört zu den Typen Geist und Drache. Es hat somit eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Unlicht, Geist, Eis, Drache und Fee.

Um Giratina möglichst schnell zu besiegen, solltet ihr also auf diese Typen setzen. Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler, haben wir euch die besten Konter zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Brutalanda Drachenrute + Wutanfall (Crypto-) Dragoran Drachenrute + Wutanfall (Crypto-) Mamutel Pulverschnee + Lawine (Crypto-) Snibunna Standpauke + Lawine (Crypto-) Mewtu Psychoklinge + Spukball Rayquaza Drachenrute + Wutanfall (Crypto-) Guardevoir Charme + Zauberschein (Crypto-) Desportar Biss + Knirscher Palkia Drachenrute + Draco Meteor Knakrack Drachenrute + Wutanfall

Mega-Entwicklungen: Gegen Giratina (Wandelform) sind aber auch die Mega-Entwicklungen sehr effektiv. Möchtet ihr eine einsetzen, dann nutzt folgende Konter:

Mega-Gengar mit Dunkelklaue + Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke + Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss + Knirscher

Hier haben wir euch weitere gute Konter gegen Giratina (Wandelform) zusammengefasst.

Wie viele Trainer müsst ihr sein? Um Giratina (Wandelform) zu besiegen, reichen bereits 3 Trainer mit einem Team der effektivsten Angreifer aus. Wir empfehlen euch allerdings noch den einen oder anderen Trainer mehr.

Gibt es Giratina als Shiny? Ja, Giratina (Wandelform) könnt ihr bereits seit Längerem in seiner schillernden Form im Spiel finden. Ihr erkennt es deutlich an den seinem gelben Körper, den weißen Knochen und den blauen Verzierungen am Hals und den Flügeln.

Giratina in der Wandelform normal (links) und als Shiny (rechts)

Wer sollte die Raid-Stunde nutzen?

Giratina verfügt über zwei verschiedene Formen: die Wandelform und die Urform. In der heutigen Raid-Stunde könnt ihr nur auf die Wandelform treffen.

Das legendäre Pokémon kann dabei besonders in der Verteidigung und Ausdauer punkten, weshalb es laut PvPoke bestens für die GO Kampfliga geeignet ist (via pvpoke.com). In dieser ist Giratina (Wandelform) besonders in der Hyper- und Meisterliga ein starker Kandidat. In Raids spielt es aufgrund seiner durchschnittlichen Angriffswerte nur eine untergeordnetere Rolle.

Wem also noch ein Giratina für seinen Pokédex fehlt oder wer gern ein starkes Exemplar für die PvP-Liga hätte, der sollte heute auf jeden Fall seine Chance nutzen. Aber auch Shiny-Jäger können heute ihr Glück versuchen, denn Giratina ist auch in seiner schillernden Variante im Spiel zu finden.

Wie geht es weiter? Ihr habt in den kommenden Tagen noch einige Gelegenheiten, um Giratina in seiner Wandelform zu besiegen. Es wird nämlich noch bis zum 22. Oktober 2021 um 10:00 Uhr in den Level-5-Raids zu finden sein. Danach wird es von Darkrai abgelöst.

Außerdem startet am Freitag, den 15. Oktober 2021, das Halloween-Event in Pokémon GO, bei dem ihr euch auf neue Pokémon und zahlreiche Boni freuen könnt.

Wie findet ihr die Raid-Stunde heute? Werdet ihr daran teilnehmen, oder ist das eher nicht so euer Ding? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.