Pokémon GO: Heute erste Raid-Stunde mit Giratina – Wird richtig gut

In Pokémon GO startet heute, am 14. Oktober, die erste Raid-Stunde mit der Urform von Giratina. Wir verraten euch, warum das Event richtig gut wird.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt und lässt legendäre Raids deutlich häufiger erscheinen.

In dieser Woche dreht sich alles um die Urform von Giratina. Es ist die erste von zwei Raid-Stunden, die ihr in diesem Monat mit dem legendären Pokémon erleben könnt.

Alle Infos zur Raid-Stunde mit Giratina

Wann startet das Event? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Dort schlüpfen dann die meisten Raids und bleiben genau eine Stunde aktiv. Manche Nachzügler enden dann auch erst nach 19:00 Uhr.

Was sind die besten Konter? Giratina in der Urform ist gegen die Typen Drache, Geist, Unlicht, Eis und Fee anfällig. Ihr habt also zahlreiche Konter-Möglichkeiten.

Wir zeigen euch hier eine Liste der aktuell besten Konter:

Pokémon Moveset Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Palkia Drachenrute und Draco Meteor Darkrai Standpauke und Spukball Zekrom Feuerodem und Wutanfall Dialga Feuerodem und Draco Meteor

Wenn ihr noch mehr starke Konter sucht, dann schaut hier vorbei:

Pokémon GO: Die besten Konter gegen die Urform von Giratina

Wie viele Trainer braucht man für Giratina? Das Pokémon kann man bereits leicht mit nur 3 Trainern besiegen – das geht sogar auf Level 25.

Für die Raid-Stunde empfehlen wir euch allerdings mindestens 5-6 Trainer. Dadurch seid ihr deutlich schneller und könnt mehr Raids in der Stunde schaffen.

Gibt es Shiny Giratina? Ja! Seit Oktober 2020 könnt ihr die Urform von Giratina als Shiny fangen. Den Unterschied erkennt ihr gut, denn das Shiny ist bläulich:

So sieht das Shiny aus.

Darum wird die Stunde so gut: Zum einen bekommt man hier eine gute Chance auf das neue Shiny. Vielen Trainern dürfte das Shiny noch fehlen und hier könnt ihr in einer Stunde über 10 Raids schaffen.

Dazu kommt noch, dass die Urform von Giratina zu den besten Angreifern im Spiel gehört. Es ist der beste Geist-Angreifer und ist für zahlreiche Raids nützlich. Zudem ist es auch in der PvP-Liga ein solider Angreifer.