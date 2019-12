Pokémon GO: Neue Raid-Bosse zu Viridium – Diese 3 lohnen sich

In Pokémon GO gibt es jetzt neue Raid-Bosse. Dabei sind echte Highlights aus der 5. Generation und weitere nützliche Pokémon gegen Viridium.

Warum gibt es neue Bosse? Das legendäre Pokémon Terrakium ist aus den Raids verschwunden und macht Platz für Viridium. Mit Einzug des neuen Pokémon gibt es auch andere Bosse, die dazu passen.

Wir zeigen euch alle Bosse in der Übersicht und verraten euch, welche der Pokémon sich besonders lohnen.

Alle Raid-Bosse zu Viridium in Pokémon GO

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Sheinux*

Klikk*

Lichtel

Floink

Trasla

Dusselgurr Level-2-Raid (rotes Ei) Ibitak

Glutexo

Alola-Kokowei*

Schwalboss

Flunkifer* Level-3-Raid (gelbes Ei) Sichlor*

Tauboss

Alola-Raichu*

Flamara

Mantax

Panzaeron* Level-4-Raid (gelbes Ei) Staraptor

Alola-Knogga*

Dragoran

Togetic

Galar-Smogmog Level-5-Raid (schwarzes Ei) Viridium

Die Pokémon mit einem Stern (*) könnt ihr auch als Shiny antreffen.

Welche Bosse lohnen sich? Ein ganz großes Highlight ist diesmal Lichtel. Das Pokémon aus der 5. Generation hat mit Skelebara eine Weiterentwicklung, die zu den besten Feuer- und Geist-Angreifern gehört. Zudem ist Lichtel in der Wildnis ziemlich selten, weshalb sich jeder Raid lohnt.

Ebenfalls lohnenswert ist noch Floink. Es gehört zu den Startern der Gen 5 und die Weiterentwicklung dürfte noch einigen Spielern im PokéDex fehlen. Als starkes Pokémon lohnt sich noch Sichlor. Seine Weiterentwicklung Scherox gehört zu den besten Käfer-Pokémon im Spiel.

Was fällt hier auf? Diesmal findet ihr besonders viele Flug-Pokémon in den Raids. Dies liegt an Viridium, denn es hat gegen den Typ Flug eine doppelte Schwäche. Pokémon wie Fasasnob (Weiterentwicklung von Dusselgurr) und Staraptor sind solide Konter gegen Viridium.

Wie lange gibt es die Bosse? Sie sind vermutlich bis zum 7. Januar verfügbar. Dann verschwindet Viridium aus den Raids und macht Platz für das nächste legendäre Pokémon.

Zwischendrin dürfte das Weihnachtsevent noch andere Bosse bringen, die danach dann wieder von diesen Raid-Bossen ersetzt werden.

Habt ihr schon vom neuen Kumpel-Feature gehört? Wir stellen es euch hier vor: