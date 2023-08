Eine 5 Jahre alte Forschung in Pokémon GO quält Spieler: „Werde sterben, bevor ich die Quest schaffe“

In Pokémon GO gilt es, verschiedene Spezialforschungen zu erledigen. Einige davon sind aber echt schwierig zu lösen – und beschäftigen Trainer teilweise seit Jahren.

In Pokémon GO kann man verschiedenste Spezialforschungen abschließen. Die bestehen in der Regel aus mehreren Schritten, die sich um das Fangen, verbessern, bekämpfen und sammeln von Pokémon drehen.

Eine dieser Spezialforschungen, die jeder Spieler erhält, erschien das erste Mal 2018 und nennt sich Eine mysteriöse Entdeckung . Diese Forschung muss man abschließen, um das begehrte Pokémon Mew zu bekommen.

Doch immer wieder melden sich Trainer, die an der Aufgabe schlicht verzweifeln. Schuld daran ist das Verwandlungs-Pokémon Ditto.

Trainer suchen vergeblich nach Ditto, kriegen Quest nicht fertig

Was ist das Problem? Fang ein Ditto – diese Aufgabe in Schritt 5 der Forschung ist leicht formuliert, aber sehr schwer zu lösen. Denn Ditto gezielt zu jagen gestaltet sich schwierig: Es tarnt sich als andere Pokémon und offenbart sich erst dann, wenn man es gefangen hat.

Es gibt zwar eine eingeschränkte Liste an Pokémon, die Ditto sein können, doch eine Begegnung mit dem Wandler-Pokémon ist nicht garantiert. Auch Events, an denen vermehrt Ditto auftauchen, sind eher selten.

Das bedeutet: Trainern müssen sich auf ihr Glück verlassen, irgendwann mal ein Ditto zu erwischen. Und genau hier liegt das Problem, wie einige Trainer auf reddit teilen.

Das sagen Trainer: Im Subreddit zu Pokémon GO teilte ein Trainer seinen Fortschritt bei der Aufgabe unter dem Titel Diese. Verdammte. Challenge. Er beschreibt, dass er einfach keine Dittos finden kann, obwohl er sogar die Verwandlungs-Liste kennt.

In den Kommentaren findet er viel Zuspruch, denn auch andere haben hier Probleme.

Ich habe ein Ditto gefangen, BEVOR ich die Aufgabe bekommen habe, und konnte danach keins mehr fangen, und das macht mich so verrückt, schreibt User nxxptune (via reddit).

Das selbe hier. Ich bin überzeugt, ich sterbe, bevor ich diese Quest schaffe, meint User DollimusMaximus (via reddit).

Ich hab etwa 4 Monate gebraucht, um eines zu finden. Hab dann letztlich eines aus einem Kiesling bekommen, beschreibt ein anderer (via reddit).

Tatsächlich ist Ditto aber nicht das einzige Monster, dem Spieler nachjagen.

Ebenso berüchtigt ist das legendäre Pokémon Demeteros, von dem Spieler einen Schnappschuss für eine Forschung machen müssen – nur kriegt man das gerade gar nicht im Spiel, da es nicht in den Raids ist.

Auch für andere Forschungen, wie beispielsweise die Quest rund um Meltan, braucht man Ditto. Trainer warnen übrigens in Sachen Eine mysteriöse Begegnung schon mal: Im nächsten Schritt muss man Karpador zu Garados entwickeln, was 400 Bonbons kostet. Man sollte es also tunlichst vermeiden, seine Karpador-Bonbons vorher schon zu verbrauchen.

Habt ihr auch so ein Monster, dem ihr seit Ewigkeiten nachjagt und das eure Forschungsfortschritte blockiert? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und was sonst im Spiel ansteht, erfahrt ihr in der Übersicht aller Events im August 2023 in Pokémon GO.