Warum manche Trainer im PvP von Pokémon GO gerade lieber verlieren

In Pokémon GO startet am Wochenende die offizielle erste Saison der PvP-Kampfliga. In der Vorsaison kommt es teilweise allerdings zu einem Phänomen, das so eigentlich nicht gedacht sein kann.

Was ist Rank Tanking? Auf Reddit berichten mehrere Spieler davon, auf niedrigen Rängen extrem starke Gegner zugeteilt zu bekommen. Das kommt dadurch zustande, dass manche starke Trainer absichtlich Matches verlieren, um ihren Rank niedrig zu halten und so ebenfalls schwache Gegner zugewiesen zu bekommen. Aber was soll das?

Warum Rank Tanking aktuell eine Option ist

Das ist das Problem: Aktuell verteilt die PvP-Liga ihre Belohnungen per Kampf-Set. Das bedeutet: Begegnungen mit Pokémon, die teilweise Monster wie Darkrai oder Giratina bringen, kann man bekommen, wenn man vier von fünf Matches eines Sets gewinnen kann. Investiert man einen Premium-Pass, ist das sogar schon nach zwei Matches möglich.

Da der Counter nach allen fünf absolvierten Sets zurückgesetzt wird, bekommt man diese Chance immer wieder. Man ist also nicht langfristig gezwungen, möglichst viele Sets oder Matches zu gewinnen – entscheidend ist, dass man eben innerhalb eines Sets vier – bzw. zweimal gewinnt.

Das ist gegen leichtere Gegner natürlich einfacher, als in den hohen Ranks, wo man auf starke Trainer und starke Pokémon trifft. Dieses Phänomen entspricht in etwa Problemen der FIFA-Reihe. Hier haben sich starke Spieler ebenfalls „nach unten gespielt“, um in tiefen Ligen leichtes Spiel bei Saisonaufgaben zu haben.

In den Ligen kann man sich auch auf niedrigen Rängen gute Belohnungen sichern

Auf Reddit wird über Lösungsansätze diskutiert. Eine Möglichkeit wäre, die Begegnungen mit Pokémon, bzw. das gesamte Belohnungssystem, eher an Gesamt-Siegen zu orientieren. Also etwa: „Erreiche 15 Siege, um einem Pokémon zu begegnen“, anstatt das innerhalb der Sets möglich zu machen. Eine andere Option wäre es, das Matchmaking zu verändern. Zum Beispiel so, dass die Bewertung der Trainer nicht nach Siegen in der Liga geht, sondern eher nach Level.

Ob Niantic hier zum offiziellen Start der Liga nochmal nachbessert bleibt abzuwarten. Unser Autor Noah Struthoff hat derweil noch ein ganz anderes Problem mit der Liga: