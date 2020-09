In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Spezialforschung „Porygon dekodieren“ für den Community Day im September kaufen. Wir sagen euch, was vermutlich drin steckt.

Das ist die Spezialforschung: Für einen Euro könnt ihr euch jetzt im Ingame-Shop von Pokémon GO diese Spezialforschung kaufen. Sie wird erst am Community Day mit Porygon, also am 20. September, freigeschaltet.

Darin warten einige Aufgaben rund um Porygon und ihr könnt euch starke Items sichern, die unter dem Strich deutlich mehr wert sind, als der eine Euro.

Porygon dekodieren – Was steckt in der Spezialforschung?

Das wurde bisher gesagt: Über den Inhalt hat Niantic bislang noch nicht viel verraten. Man weiß also rein offiziell noch nicht, was euch dort erwarten wird.

Solche Spezialforschungen gibt es aber bereits seit einigen Community Days zu kaufen und der Inhalt ist meist gleich. Nur hier und da unterscheiden sich die Quests und Inhalte.

Was könnte also drin stecken? Wir binden euch hier die vermutlichen Aufgaben ein. Sie waren beim letzten Community Day mit Karpador identisch und auch bei Nebulak im Monat davor gab es nur einen kleinen Unterschied. Man kann also davon ausgehen, dass die Aufgaben dieses Mal zumindest sehr ähnlich sein werden.

Bedenkt aber: Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Wir werden erst morgen früh, wenn erste Länder den Community Day gespielt haben, die richtige Quest-Reihe haben. Dann werden wir natürlich den Artikel für euch updaten.

Porygon dekodieren 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10x Power-Up bei Pokémon 10x PokéBall Fange 15 Porygon 20x Porygon-Bonbon Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Porygon

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und eine Begegnung mit Porygon.

Porygon dekodieren 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Porygon 20x Porygon-Bonbon Verschicke 10 Pokémon 500 Sternenstaub Nutze 15 Sananabeeren beim Fangen

von Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und ein Knursp.

Porygon dekodieren 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 10x Porygon-Bonbon Entwickle ein Porygon2 5x Goldene Himmihbeere Verschicke 10 Pokémon 1.500 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und einen Rocket-Radar.

Porygon dekodieren 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 5.000 Sternenstaub Bereits erledigt 1.500 Erfahrungspunkte Bereits erledigt 5x Silberne Sananabeere

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Porygon-Z.

Lohnt sich der Kauf der Spezialforschung? Definitiv! Bei den letzten Malen gab es Items, die allesamt mehr wert waren als der eine Euro. Allein das Rocket-Radar kostet 200 Münzen, was in etwa 2 Euro sind. Dazu kommt dann noch haufenweise Sternenstaub, der sich immer lohnt.

Wenn ihr noch mehr Infos zum Community Day sucht und über alle Dinge, die dabei wichtig sind, dann schaut hier: Community Day mit Porygon – So nutzt ihr ihn richtig aus.