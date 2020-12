Pokémon GO: Pionier 40 Herausforderung – Alle Belohnungen

In Pokémon GO ist die Pionier-40-Herausforderung gestartet. Belohnt werdet ihr mit EP, Pokémon-Begegnungen, Sternenstaub und Items. Wir zeigen euch hier im Guide alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Am Abend des 30. November 2020 startete die Pionier-40-Herausforderung in Pokémon GO. Das passierte etwa zeitgleich mit dem großen „GO Beyond“-Update, das auch an diesem Abend startete.

Falls ihr diese Forschung auf eurem Account nicht seht, liegt das daran, dass ihr Stufe 40 noch nicht erreicht habt. Sie wird euch erst freigeschaltet, wenn ihr noch vor Ende des Jahres Level 40 erreicht.

Bis zum 31. Dezember 2020 um 23:59 Uhr ist diese Forschung für euch verfügbar.

Pionier-40-Guide – Was steckt drin?

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen, die die neue zeitlich begrenzte Forschung zu Pokémon GO bringt.

Die Forschung ist in 4 Kapitel mit jeweils drei Quests aufgeteilt und belohnt euch mit spannenden Pokémon, wichtigen Items, Erfahrungspunkten und Sternenstaub.

Pionier 40 Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 1.000 Sternenstaub Fange 15 Pokémon 3x Sternenstück Lande 5 gute Würfe 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub, eine Begegnung mit Geronimatz und 1.000 EP.

Pionier 40 Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 verschiedene Arten von

Pokémon 1.000 Sternenstaub Verschicke 10 Pokémon 1 Einall-Stein Nutze 15 Sananabeeren, um

Pokémon zu fangen 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub, 3 Premium-Kampf-Pässe und 1.000 EP.

Pionier 40 Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 1.000 Sternenstaub Gewinne 3 Raids 1 Sinnoh-Stein Gib deinem Kumpel 10 Snacks 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub, 3 Super-Brutmaschinen und 1.000 EP.

Pionier 40 Schritt 4/4

Bei der offiziellen Ankündigung zu Stufe 50 kündigte Niantic schon den stylischen Garados-Hut für Trainer an.

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 5.000 Sternenstaub Bereits erledigt Eine Begegnung mit Kapuno Bereits erledigt 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 5.000 Sternenstaub, eine Begegnung mit Flapteryx und ein Garados-Hut.

Wie gefällt euch diese Forschung in Pokémon GO? Ist sie, zusammen mit dem Garados-Hut eine spannende Motivation für euch, oder sind euch die Belohnungen nicht gut genug?

Schreibt uns eure Meinung doch hier bei uns auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus.