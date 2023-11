Pokémon GO bringt neue „Party Up“-Forschung, doch Solo-Spieler haben ein großes Problem

In Pokémon GO hat das Party Up -Event begonnen und bringt eine befristete Forschung mit. Doch für einige Trainer wird die zum Problem.

Was ist das für eine Forschung? Die befristete Forschung “Party Up” startet mit dem gleichnamigen Event und läuft bis zum Montagabend, den 27. November, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Passend zum Namen stellt die Forschung das “Party”-Feature in den Vordergrund. Heißt: Ihr müsst euch mit anderen Trainern zusammentun und eine Party bilden, um sie zu lösen.

Wie das Party-Feature funktioniert, haben wir hier zusammengefasst.

Welche Belohnungen gibt es? Die Aufgaben und Belohnungen sind bereits bekannt, da das Event in anderen Zeitzonen bereits länger läuft. Es gibt nur eine Seite an Aufgaben, die ihr lösen müsst. So sehen sie aus:

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids, während du in einer Party bist Begegnung mit Hisui-Fukano Nutze 5 sehr effektive Lade-Attacken, während du in einer Party bist 3 Lade-TMs Fange 30 Pokémon, während du in einer Party bist 1 Glücks-Ei Drehe 30 PokéStops oder Arenen, während du in einer Party bist 1 Raid-Pass Erkunde 3 Kilometer, während du in einer Party bist 2.500 EP Löse 3 Party-Challenges 1.000 Sternenstaub

Als Abschluss-Belohnung gibt es dann noch:

Eine Begegnung mit Party-Hut-Waumpel

5.000 EP

2.000 Sternenstaub

Schließt man sich einer Party an, kann man die Aufgaben vergleichsweise einfach lösen. Doch genau hier liegt für einige Spieler das Problem.

Solo-Spieler haben Schwierigkeiten mit neuer Forschung

Was ist das Problem? Um eine Party zu bilden, braucht man auch Party-Mitglieder. Und genau das ist es, was manchen Spielern fehlt: Gerade in ländlichen Gegenden oder kleineren Orten ist es schwierig, eine Community im Spiel zu finden, wenn man nicht gerade Familienmitglieder oder Freunde für das Spiel begeistern kann.

So kommentieren einige Spieler im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO:

“Ich werde definitiv nicht in der Lage sein, die abzuschließen” (via reddit)

“Die erste befristete Forschung, die ich aktiv skippen werde” (via reddit)

“Meh, ich hab niemandem zum Party-bilden” (via reddit)

Gleichzeitig melden sich aber auch Spieler, die sich über die einfachen Belohnungen freuen, wenn man eine Party hat:

“Schön, dass das mit nur zwei Spielern schnell zu erreichen sein wird” freut sich einer (via reddit)

“Ich verstehe wirklich nicht, warum sich die Leute darüber beschweren. Die gesamte Forschung kann in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden, eine einzige Party mit einem einzigen Partner (Familienmitglied oder so)” schreibt ein anderer (via reddit)

Insgesamt setzte Niantic bei einigen Features in den letzten Monaten darauf, dass Spieler vor Ort wieder mehr zusammen spielen. Dazu gehören beispielsweise die Crypto-Raids, die man nur vor Ort abschließen kann und in der Regel mit mehreren Leuten bestreiten sollte, Top-Raids mit ähnlichen Anforderungen, oder auch Routen, die zum Erkunden einladen sollen.

Was haltet ihr von der neuen Forschung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ihr wollt wissen, was bis Ende des Monats noch los ist? Hier findet ihr die Übersicht der Events in Pokémon GO im November 2023.