Pokémon GO bringt zum GO Fest wohl ein neues legendäres Monster, das sich Trainer schon seit Jahren wünschen

In Pokémon GO soll es zum GO Fest wohl ein neues legendäres Monster geben, wie ein kurzes Video der Entwickler jetzt zeigt. Um welches Pokémon es sich dabei handelt und wie die Trainer auf die Ankündigung reagieren, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Video geht es? Kurz vor der Sonnenfinsternis, die am 08. April 2024 in einigen Teilen der USA zu sehen war, teilten die Entwickler von Pokémon GO einen passenden Clip auf ihrem X-Account.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In dem 10-sekündigen Video sieht man jedoch nicht nur, wie sich der Mond über die Sonne schiebt, sondern auch eine sich öffnende Ultrapforte am Himmel sowie den Schatten eines neuen legendären Pokémon. Dazu schreibt Niantic: Die bevorstehende Finsternis verheißt dunkle Abenteuer in Pokémon GO .

Am Ende des Clips wird außerdem das Symbol für das diesjährige GO Fest eingeblendet, was auf ein entsprechendes Debüt zu diesem Event hindeutet. Um welches langersehnte Pokémon es sich dabei handelt und was die Trainer über einen Release denken, erklären wir euch nachfolgend.

Niantic macht Hoffnung auf ein Debüt von Necrozma

Was ist das für ein Pokémon? Wie eingefleischte Pokémon-Fans direkt erkannt haben, handelt es sich bei dem Schatten im Video um die Silhouette von Necrozma. Das legendäre Pokémon stammt aus der 7. Spiele-Generation und gehört zum Typen Psycho.

Es stammt aus einer anderen Welt und ist in der Lage Licht zu absorbieren. Nimmt es zu viel Licht auf, kann es eine Ultra-Form annehmen, in der es Laserstrahlen von seinem rüstungsartigen Körper in alle Richtungen wegschießen kann. Aus diesem Grund wird es auch als Prisma-Pokémon bezeichnet.

Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat das Pokémon nicht, allerdings kann es mit Hilfe von Solgaleo und Lunala seine Form auch zu Abendmähne oder Morgenschwingen wechseln. Dazu zwingt es den beiden Monstern seinen Willen auf. Gemeinsam bilden sie das sogenannte Licht-Trio.

Necrozma, Abendmähne, Morgenschwingen und Ultra-Necrozma (Bilder von pokemon.com)

Warum passt ein Release zum GO Fest so gut? Das diesjährige GO Fest dreht sich rund um das Thema Sonne und Mond. So könnt ihr nicht nur thematisch passende Habitate und Spawns finden, sondern auch besondere Avatar-Artikel, wie eine Sonnenkrone, erhalten.

Necrozma passt hier also hervorragend hinein, denn es nutzt Licht, um es in Energie umzuwandeln. In den Hauptspielen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond spielt es zudem im Zusammenhang mit Solgaleo und Lunala sowie seinen verschiedenen Formen eine wichtige Rolle.

Trainer hoffen auf Wiedersehen mit Solgaleo und Lunala

In der Community sind die Trainer vom Video begeistert und freuen sich dabei nicht nur über ein neues Pokémon, sondern auch über den geschickten Zeitpunkt der Ankündigung. Bereits Ende 2022 zum Astralfinsternis-Event feierte Cosmog mit seinen Weiterentwicklungen Cosmovum, Solgaleo und Lunala sein Debüt im Spiel.

Seit dem warten viele Spieler auch gespannt auf den Release von Necrozma. Dabei hoffen sie, dass sie endlich auch wieder den anderen Mitgliedern des Licht-Trios begegnen können. Aber auch ein gutes Moveset sowie das Debüt der verschiedenen Formen steht für einige ganz oben auf der Wunschliste für das neue Pokémon, wie man in den Kommentaren auf Reddit lesen kann:

Aether13: Wenn wir Necrozma, Solgaleo und Lunala in Raids bekommen, wäre das ziemlich abgefahren.

Pokeradar: Tolles Timing außerdem. Angekündigt am Tag der Sonnenfinsternis!

krispyboiz: Schön! Ich hoffe, wir sehen Solgaleo und Lunala auch in Raids in irgendeiner Form auf dem/um das GO Fest. Ich hoffe, sie geben Necrozma ein brauchbares Moveset.

PharaohDaDream: Hoffentlich bekommen wir auch die Formen Abendmähne und Morgenschwingen!

In welchen Formen Necrozma den Weg ins Spiel findet und wie ihr es euch sichern könnt, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch ungewiss. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch der Hinweis zum Release von Necrozma? Wartet ihr auch schon sehnsüchtig darauf, dass es endlich ins Spiel kommt? Oder habt ihr auch ein anderes Pokémon gehofft? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Ein weiterer Clip von Pokémon GO zeigt euch erste Hinweise zum nächsten Community Day im April.