Alternativ könnt ihr im Oktober auch 4 legendäre Pokémon in den Raids herausfordern. Dort wartet einiges an Abwechslung auf euch.

Wie kommt das Pokémon bei den Trainern an? Die Euphorie hält sich in Grenzen. Generell sind die Fronten bei den Mega-Raids zwischen Niantic und den Trainern verhärtet . Viele Spieler sehen es nicht ein, für eine temporäre Entwicklung vorher viele Raids zu machen, um die Energie zu bekommen.

Wann kommt Mega-Hundemon? Das Pokémon erscheint ab dem 29. September um 22:00 Uhr in den Mega-Raids. Es ist dann das 6. Mega-Pokémon, was ihr in diesen Raids finden könnt.

Pokémon GO bringt bald Mega-Hundemon in die Raids! Wir zeigen euch, wie stark das Monster ist und warum Trainer sich nicht wirklich darüber freuen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs + = 10

Insert

You are going to send email to