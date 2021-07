Pokémon GO lädt nach Update nur bis zur Hälfte – Fieser Bug im Spiel

In Pokémon GO berichten einige Trainer nach einem Update über Probleme beim Starten des Spiels. Wir haben uns für euch angesehen, um was es dabei geht und alle Informationen dazu zusammengefasst.

Was ist passiert? In Pokémon GO wird im Moment das Update 0.215.0 ausgerollt. Doch wie auch bei anderen Updates in der Vergangenheit, berichten bei diesem wieder einige Trainer über Probleme im Spiel. Wir haben uns angesehen, um welche Störungen es sich dabei handelt.

Probleme beim Laden des Spiels

Einige Trainer teilen über die sozialen Netzwerke mit, dass sie seit dem Update Probleme beim Laden des Spiels haben. Hierbei öffnen sie Pokémon GO ganz normal, aber der Ladebalken auf dem Startbildschirm lädt nur bis etwa zur Hälfte. Dann erscheint ein Button, über den sich die Spieler abmelden und erneut anmelden sollen.

Laut der Aussage von lediath auf reddit, geht diesem Fehler häufig ein Stocken oder Aufhängen des Spiels voraus (via reddit.com). Dadurch muss Pokémon GO neu gestartet werden und es kommt zum beschriebenen Problem. Das bestätigen auch andere Trainer.

Der reddit-User PoGo_Battler schreibt, dass dieses An- und Abmelden bei ihm derzeit etwa bei jedem 3. Mal auftritt (via reddit.com). Besonders ärgerlich findet er, dass nach jedem neuen Anmelden zunächst den AR-Modus deaktiviert werden muss.

Dieser gehört zu den Einstellungen, die sich beim erneuten Anmelden im Spiel zurücksetzen und vom Trainer erst wieder deaktiviert werden müssen. Das ist besonders nervig, vor allem, wenn man mehrfach am Tag seinen Account neu verbinden muss. Aus diesem Grund hoffen die Spieler auf baldige Abhilfe durch Niantic.

Ein Tipp unserer MeinMMO-Autorin Franzi Korittke

Ich spiele seit knapp 2 Jahren täglich Pokémon GO und habe bereits bei anderen Updates dieses beschriebene Problem gehabt. Damit ich mich nicht ständig ab- und anmelden muss und vor allem meine Einstellungen erhalten bleiben, beende ich das Spiel, sobald der Ladebildschirm nicht mehr weiter lädt. Danach lösche ich Pokémon GO auch aus meinem Verlauf der geöffneten Apps und öffne es anschließend erneut. In der Regel komme ich dann direkt ins Spiel und alle Einstellungen bleiben erhalten.

Weitere Probleme durch das Update

Das sind jedoch nicht die einzigen Meldungen zu Problemen nach dem aktuellen Update. Wie der reddit-User Byotan zusammenfassend schreibt, gibt es vor allem Fehler bei der Darstellung von bestimmten Pokémon (via reddit.com). So wird bei manchen Spielern das weibliche Evoli nicht mit dem Herz auf dem Schwanz dargestellt.

Auch bei anderen Monstern soll es Darstellungsfehler geben, wie bei den Crypto-Pokémon aus der Region Kanto. Diesen fehlen die wütenden Augen. Bei Sterndu und Xerneas gibt es außerdem Berichte, dass sich die Farben durch das Update verändert hätten (via reddit.com).

So ist im Beitrag von HungoverHero777 auf reddit zu sehen, dass der mittlere Kreis bei Sterndu nun rot statt blau ist.

Seid ihr auch von den aktuellen Problemen beim Laden von Pokémon GO betroffen? Oder habt ihr noch andere Fehler, die nach dem Update aufgetreten sind? Schreibt uns eure Erfahrung dazu gern in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

