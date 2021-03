Pokémon GO startet heute Bonusstunde mit mehr Bonbons

In Pokémon GO läuft heute, am 11. März, eine Mega-Bonusstunde mit Bonbon-Bonus. Wir zeigen euch, was da passiert und wie ihr mehr Bonbons kriegt.

Was ist das für ein Event? Seit März 2021 bringt Niantic einmal pro Woche am Donnerstag die Bonusstunde. Heute, am 11. März, ist das also das zweite Mal. In einer Woche startet das nächste Event dieser Art. Bisher sind das Tests der Entwickler, die jetzt erstmal schauen, wie diese Ereignisse bei den Spielern ankommen.

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO, was ihr zu der Mega-Bonusstunde heute wissen müsst.

Mega Bonus-Stunde am 11. März – Alle Infos

Wann geht es los? Die Bonusstunde startet, wie ihr das von anderen wöchentlichen Events gewohnt seid, um 18:00 Uhr. Eine Stunde lang ist sie dann aktiv.

Was passiert da? Im Fokus der heutigen Bonusstunde stehen Bonbons. Niantic erklärt: “Ihr verdient noch mehr Bonbons, wenn ihr Pokémon fangt, die einen Typ mit eurem aktiven Mega-Pokémon gemeinsam haben”. Laut ersten Berichten werden die Bonbons um 2 pro Fang erhöht.

Regelmäßige Events in Pokémon GO

Sollte Niantic die Bonus-Stunde beibehalten, gibt es schon drei feste Termine pro Woche, an denen die einstündigen Events stattfinden.

– Jeden Dienstag läuft eine Rampenlichtstunde.

– Jeden Mittwoch läuft eine Raidstunde.

– Und den Platz am Donnerstag könnte sich dann die Bonusstunde sichern.

Dazu kommen dann regelmäßige Formate wie der Community-Day, Rauch-Tage und mehrtägige Events.

Was ist das Problem? Trainer bemängeln, dass diese Mega-Bonusstunde zu einem falschen Zeitraum geschaltet wird. So schreibt Trainer AidenB131313 auf reddit: “Ohne verfügbare Gestein-, Stahl- oder Boden-Megas, um von den aktuell laufenden Event-Spawns zu profitieren. Brillant.”

Aktuell spawnen in Pokémon GO bevorzugt Pokémon der Typen Gestein, Stahl und Boden. Ein Mega-Pokémon, das diese erhöhten Spawns unterstützt, wäre also wünschenswert. Das erzeugt Unmut bei den Trainern.

Doch verschwendet ist das Event nicht. Es gibt auch wenige Spawns, die zum Typ Elektro passen.

Das solltet ihr im Auge behalten: Wenn ihr Mega-Ampharos zur Verfügung habt, könnt ihr das aktivieren und dabei dann mehr Bonbons für das Fangen von Magnetilo, Pikachu, Alola-Kleinstein (aus Rauch), Voltobal und Voltolos erhalten. Ganz so unnütz ist das Event also nicht, dafür recht speziell.

Nutzt ihr das für Voltolos, dann schaut in unseren Konter-Guide für Voltolos in Pokémon GO. Wir zeigen euch da viele nützliche Angreifer, die ihr im Raid einsetzen könnt.

Wie gefällt euch das Format mit den Bonusstunden? Findet ihr das spannend, eine Stunde lang einen Bonus zu haben und einen weiteren Tag in der Woche fest dafür verplanen zu können? Oder hat Pokémon GO schon genug feste Event-Termine?