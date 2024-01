Pokémon GO: Warum die nächsten 6 Tage besonders wichtig für eure Cryptos sind

In Pokémon GO dreht sich grad alles um Team GO Rocket und die Crypto-Monster. Und ihr solltet den wichtigsten Bonus des Events nutzen.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft seit Samstag, den 27. Januar 2024 um 00:00 Uhr das neue Event „Gestohlene Schätze“. Das bringt einige Inhalte mit:

Team GO Rocket taucht vermehrt auf und Giovanni tritt jetzt mit Crypto-Kyogre an

Arlo, Sierra und Cliff haben ebenfalls neue Monster

Das neue Pokémon Knattox könnt ihr bekommen

Crypto-Ho-Oh ist am Wochenende in Stufe-5-Raids

Und weitere Boni und Inhalte

Was ist der wichtigste Bonus? Ein ganz entscheidender Bonus ist die Möglichkeit, in diesem Event die Attacke „Frustration“ zu verlernen. Diese Attacke beherrschen alle Crypto-Monster, sobald ihr sie fangt. Diese nutzlose Attacke wollt ihr loswerden, denn erst dann werden sie richtig nützlich. Doch nur zu solchen Rocket-Events ist das möglich.

Ihr habt ab Event-Start also 6 Tage, bis zum 01. Februar um 22:00 Uhr Zeit, die Attacke loszuwerden.

Wie verlernt man Frustration in Pokémon GO – und warum?

So verlernt ihr Frustration: Während des Rocket-Events geht das ganz einfach: Ihr wählt eine Lade-TM aus und nutzt sie bei dem entsprechenden Crypto-Pokémon. Nun erhält es eine zufällige Attacke anstatt Frustration. Nutzt jetzt so viele Lade-TMs wie benötigt, bis ihr die Attacke habt, die ihr wollt. Alternativ könnt ihr eine Top-Lade-TM nutzen, um einen bestimmten Move direkt auszuwählen oder eine Spezialattacke zu erhalten, die das Pokémon sonst nur zu bestimmten Events wie einem ‚Community Day‘ erlernen kann.

Wichtig: Frustration lernt das Monster ab diesem Zeitpunkt nicht mehr und auch in Zukunft könnt ihr bei ihm Attacken tauschen, wie ihr möchtet.

Kann ich Frustration auch über Erlösen verlernen? An sich ja, das wäre der „Standard-Weg“, die Attacke loszuwerden. Doch mit dem Erlösen verliert das Pokémon auch seinen Crypto-Status – und damit einen Angriffsbonus von 20 Prozent.

Das ist der Grund, wieso man bei starken Crypto-Pokémon erstens die Attacke verlernen, und zweitens den Crypto-Status behalten möchte: Die stärksten Angreifer in Pokémon GO sind in Raids noch mächtiger, wenn sie ihren Angriffs-Bonus als Crypto-Pokémon beibehalten.

Bei welchen Pokémon lohnt sich das? Mittlerweile gibt es viele Crypto-Pokémon, bei denen es sich lohnt, ihnen eine neue Attacke beizubringen. Gerade Pokémon, die als starke Raid-Angreifer bekannt sind, sind in der Regel Top-Kandidaten hierfür. Eine Auswahl von Pokémon, bei denen ihr Frustration verlernen solltet, findet ihr hier.