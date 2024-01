Pokémon GO: Das neue Pokémon bekommt ihr nur auf eine Art – Und die ist sehr nervig

Mit dem neuen Rocket-Event wird auch ein neues Pokémon in Pokémon GO geben. Wir erklären euch, wie ihr es bekommen könnt.

Um welches Pokémon handelt es sich? Am Wochenende startet das neue Gestohlene-Schätze -Event in Pokémon GO. Hierbei kehrt Team Rocket zurück und bringt auch einige neue Crypto-Pokémon mit, die bisher bisher nicht im Spiel zu finden waren. Außerdem wird im Event ein weiteres Pokémon sein Debüt in Pokémon GO feiern: Knattox.

Dieses Pokémon stammt aus der 9. Spielegeneration und besitzt die Typen Stahl und Gift. Außerdem hat es eine Weiterentwicklung, Knattatox, die ebenfalls in Pokémon GO freigeschaltet wird. Wenn ihr euch auf die Jagd nach Knattox machen wollt, benötigt ihr vor allem eins: Geduld. Denn es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das Pokémon zu erhalten.

Rockets besiegen, Strecke machen, Eier brüten

Wie kann ich Knattox erhalten? Wenn ihr Knattox fangen wollt, müsst ihr zuerst Rocket-Bosse besiegen. Knattox wird nämlich ausschließlich durch das Ausbrüten von 12-km-Eiern zu finden sein. Diese wiederum erhaltet ihr nur, wenn ihr einen Rocket-Boss besiegt und entsprechend Platz in eurem Eier-Beutel besitzt.

Um einen Rocket-Boss herauszufordern, benötigt ihr das Rocket-Radar. Um dieses zu erhalten, müsst ihr zuerst 6 Rocket-Rüpel besiegen.

Da es zudem mehrere Pokémon gibt, die aus 12-km-Eiern schlüpfen können, kann dies ein langwieriger Prozess werden. Schließlich müsst ihr jedes mal zuerst die Rocket-Rüpel besiegen, einen Rocket-Boss finden und besiegen und dann das 12-km-Ei ausbrüten.

Wollt ihr mehrere Exemplare von Knattox sammeln oder durch das Ausbrüten schnell an Bonbons kommen, um es zu entwickeln, kann dies durchaus Zeit in Anspruch nehmen.

Was sagt ihr zu dem neuen Pokémon und zur Methode, es zu erhalten? Freut ihr auch auf dieses Pokémon oder denkt ihr, der Prozess um es zu erhalten ist viel zu langwierig gestaltet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.