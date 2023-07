Pokémon GO: Feldforschungen im Juli 2023 – Alle Aufgaben & Belohnungen

Im Juli 2023 erwarten euch in Pokémon GO wieder neue Feldforschungen, die euch mit Pokémon-Begegnungen belohnen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben ihr in diesem Monat finden könnt und welche Monster sowie Shinys sich dahinter verbergen.

Was sind Feldforschungen? In Pokémon GO könnt ihr euch jeden Tag kleine Aufgaben sichern, in dem ihr an euren PokéStops dreht. Diese werden Feldforschungen genannt. Für das Lösen dieser Quests belohnt euch das Spiel mit Sternenstaub, Items oder auch Begegnungen mit Pokémon. Besonders die Monster aus diesen Forschungen sind häufig etwas stärker, was sie mitunter für Raids interessant macht.

Mit dem Monatswechsel hat Niantic auch wieder neue Feldforschungen und Belohnungen im Spiel hinterlegt. Welche ihr im Juli 2023 finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Feldforschungen im Juli 2023

Welche Aufgaben gibt es? Im Juli gibt es wieder jede Menge Aufgaben, bei denen ihr auf Pokémon treffen könnt. Diese sind wie gewohnt wieder total verschieden und erstrecken sich über das Werfen, Fangen, Kämpfen sowie Interagieren mit Freunden oder dem Kumpel-Pokémon. Für jeden wird also das richtige dabei sein.

In der nachfolgenden Grafik haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck alle Aufgaben nach jeweiligen Kategorien zusammengefasst. Pokémon, die ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen könnt, haben wir mit einem entsprechenden Stern-Symbol gekennzeichnet.

Alle Feldforschungen vom Juli 2023

Euch erwarten also auch im Juli wieder eine Reihe der besten Angreifer in Pokémon GO. Haltet dazu vor allem nach Monstern wie Quiekel, Dratini, Milza, Larvitar, Kaumalat, Tanhel oder Karpador Ausschau.

Wo bekommt man die Forschungen? Die Feldforschungen erhaltet ihr durch das Drehen der Fotoscheibe am PokéStop. Habt ihr eine Quest erdreht, dann findet ihr sie in der Feld-Ansicht eures Spiels, die ihr durch Klick auf das Fernglas erreicht.

Beachtet, dass ihr hier maximal 4 dieser Aufgaben inklusive AR-Quest sammeln könnt. Sind die Slots alle gefüllt, dann müsst ihr erst welche einlösen oder eine Aufgabe löschen, um weitere Aufgaben erdrehen zu können.

Löst ihr an 7 Tagen jeweils mindestens eine dieser Quests ein, dann erwartet euch außerdem der Forschungsdurchbruch, der euch weitere Belohnungen sowie eine Begegnung mit einem Monster beschert. Hier seht ihr die Monster aus dem Forschungsdurchbruch im Juli.

Wie lange hat man Zeit zum Lösen? Zum Lösen der Feldforschungen habt ihr unbegrenzt Zeit. Ausschlaggebend für die Belohnung ist dabei jedoch der Zeitpunkt, an dem ihr euch die Aufgabe erdreht habt.

Wie findet ihr die Aufgaben und Belohnungen im Juli? Welche werdet ihr euch auf jeden Fall holen? Und welche Monster wünscht ihr euch im kommenden Monat? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

