Pokémon GO: Morgen startet das Event „Winterwunderland“ und der Raid-Tag mit Hisui-Arktilas – Uhrzeit und Boni

Am morgigen 24. Dezember 2022 startet in Pokémon GO das Mini-Event „Winterwunderland“ sowie der Raid-Tag mit Hisui-Arktilas. MeinMMO zeigt euch, was alles drinsteckt.

Was ist Winterwunderland? Das ist ein Mini-Event, das über die Feiertage in Pokémon GO aktiv ist. Winterwunderland ist außerdem Teil des Weihnachts-Events Winter-Feiertage Teil 2.

Wann läuft das Mini-Event? Das Mini-Event „Winterwunderland“ startet am Samstag, dem 24. Dezember um 10:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 25. Dezember um 20:00 Uhr. Mit dabei sind zwei Boni sowie eine Sammler-Herausforderung.

Boni des Mini-Events: Während das Winterwunderland-Event aktiv ist, wird es in Pokémon GO zwei Boni geben:

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag

Täglicher Abenteuerrauch hält während des Events 30 Minuten lang an

Sammler-Herausforderung: Während des Events gibt es die Sammler-Herausforderung „Winterwunderland“. Wenn ihr die Herausforderung bis zum 25. Dezember (Sonntag) um 20:00 Uhr erfolgreich abschließt, erhaltet ihr EP und Rauch und könnt einem Galar-Pantimos begegnen.

Änderung am Glücks-Tausch? Pünktlich zu dem Winterwunderland-Event erhöht Niantic die Anzahl der Glücks-Pokémon, die ihr beim Tauschen garantiert bekommen könnt, von 10 auf 15.

Zudem erhaltet ihr ab jetzt bis zum Erreichen des 15-Pokémon-Limits garantiert ein Glücks-Pokémon, wenn ihr ein Taschenmonster tauscht, das seit 2017 in der Pokémon-Box eines Trainers war.

Raid-Tag mit Hisui-Arktilas

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Hisui-Arktilas läuft am Samstag, dem 24. Dezember. Er startet um 14:00 Uhr und ist bis 17:00 Uhr verfügbar.

Was bringt der Raid-Tag? An dem Raid-Tag ist Hisui-Arktilas in Raid-Kämpfen der Stufe 3 verfügbar. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück einem Shiny Hisui-Arktilas begegnen, dessen Spawn-Chance während des Raid-Tages erhöht ist.

Obendrein erhaltet ihr kostenlos bis zu fünf zusätzliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Was passiert in den kommenden Wochen in Pokémon GO? Ein Raid-Tag und ein Mini-Event am 24. Dezember zu veranstalten, kommt sicherlich nicht jedem Trainer gelegen und der ein oder andere Trainer blickt wahrscheinlich schon auf die Events des kommenden Monats.

Dort erwartet euch zum Jahresbeginn ein Neujahrs-Event. Ebenso könnt ihr euch auf den Community-Day im Januar mit Igamaro freuen.

