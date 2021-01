In Pokémon GO startet diesen Samstag, den 16. Januar, der Community Day mit Machollo. Wir zeigen euch alle Shinys, Boni und Tipps, damit ihr das Event bestmöglich ausnutzen könnt.

Was ist ein Community Day? Dieses Event läuft einmal im Monat und stellt für mehrere Stunden ein Pokémon ins Rampenlicht. Das Monster erscheint dann überall und kann vermehrt als Shiny gefangen werden. Ein passender Bonus rundet den Community Day ab.

Zum ersten Community Day im Jahr 2021 wird Machollo in den Mittelpunkt gestellt. Das Kampf-Pokémon erscheint dann überall.

Community Day im Januar 2021 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Machollo

Wann? Am Samstag, den 16. Januar 2021, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon des Tages: Machollo erscheint häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Gegenstoss

Bonus: Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Bonus: Dreistündige Dauer von Rauch

Bonus: Ihr könnt Maschok bis zu 2 Stunden nach dem Event entwickeln, damit Machomei die Attacke Gegenstoss erlernt

Der Community Day geht dieses Mal wieder 6 Stunden. Das war bereits in den vergangenen Monaten der Fall, damit man in der Corona-Krise entspannt von Zuhause spielen kann.

Das könnt ihr im Shop kaufen: Im Ingame-Shop gibt es ebenfalls Angebote:

Für 1280 Münzen könnt ihr eine Box kaufen, die eine Top-Lade-TM, 4-mal Rauch, 4 Sternenstücke und 30 Hyperbälle enthält

Für einen Euro könnt ihr die Spezialforschung „Kämpf dich nach oben, Machollo!“ kaufen

So nutzt ihr den Community Day bestmöglich aus

So bereitet ihr euch vor: Der wichtigste Punkt am Community Day sind ausreichend Bälle. Wir empfehlen euch, dass ihr mindestens 300 Bälle auf Lager habt. Wenn ihr nur von Zuhause spielt, solltet ihr sogar noch mehr Bälle haben.

Sortiert außerdem schon vorher eure Pokémon-Box aus, damit ihr zum Community Day genügend Platz beim Fangen habt.

Nutzt diese Items: Ganz wichtig ist das Sternenstück. Es gibt dreifachen Sternenstaub und durch das Sternenstück könnt ihr insgesamt sogar 4,5-fachen Staub einsacken. Ihr solltet es im besten Fall immer laufen lassen, wenn ihr spielt.

Der Rauch ist zum Community Day ebenfalls stark. Er hält 3 Stunden an und 2 Rauch reichen aus, damit ihr dauerhaft Pokémon angelockt bekommt.

Einen Trick solltet ihr ebenfalls nutzen. Mit dem Fangtrick könnt ihr blitzschnell Pokémon fangen und die lästigen Animationen überspringen. Wir zeigen euch hier, wie der Trick funktioniert:

Mit dem Fang-Trick sammelt ihr Monster in Pokémon GO schneller.

So könnt ihr von Zuhause spielen: Wer aufgrund der Corona-Pandemie nicht rausgehen möchte oder darf, verpasst nichts. Dank des starken Rauchs könnt ihr von Zuhause ununterbrochen fangen.

Setzt euch aufs Sofa und zündet einen Rauch. Dadurch solltet ihr ausreichend Shinys bekommen, wenn ihr dauerhaft fangt.

Lohnt sich der Community Day? Die Boni sind stark und Machollo ist ein nützliches Pokémon. Ihr solltet den Community Day also nicht verpassen. Das meint auch MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff:

Pokémon GO: Ihr findet den Community Day langweilig? Der lohnt sich richtig

Shiny Machollo, Maschok und Machomei

So sehen die Shinys aus: Zum Community Day wird die Shiny-Rate von Machollo deutlich verbessert und ihr könnt den „kleinen Hulk“ problemlos fangen. Machollo ist als Shiny nämlich grün, was ihn etwas an einen kleinen Hulk erinnert:

Wie wahrscheinlich ist ein Shiny? Die Raten beim Community Day sind gut. In der Vergangenheit lagen sie bei 1 zu 25. Machollo hat normalerweise eine Rate von etwa 1 zu 450.

Was haltet ihr vom Community Day? Werdet ihr dabei sein oder lasst ihr ihn lieber aus? Schreibt es uns in die Kommentare!

Einige Trainer waren verärgert über den Community Day. Sie fordern, dass es dort neue Shinys geben soll: Pokémon GO: Spieler kritisieren Community Day, wollen lieber neue Shinys