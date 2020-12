Pokémon GO: Spieler kritisieren Community Day, wollen lieber neue Shinys

Im Januar wird Machollo im Zentrum des monatlichen Community Days stehen. Doch mit der Wahl des Monsters sind nicht alle Spieler in Pokémon GO einverstanden.

Was ist das für ein Community Day? Wie gewohnt stellt der Community Day auch im Januar 2021 ein bestimmtes Monster in den Fokus. Am 16. Januar 2021 wird es das Kampf-Pokémon Machollo aus der ersten Generation sein.

Es wird dabei die exklusive Attacke Gegenstoß lernen und in großer Zahl an allen möglichen Orten im Spiel erscheinen. Für gewöhnlich ist auch die Shiny-Variante des Event-Monsters am Community Day deutlich einfacher zu fangen. So wird es voraussichtlich auch bei Machollo der Fall sein.

An und für sich ist Machollo ein starkes Pokémon, seine Entwicklung Machomei ist immerhin einer der besten Kampf-Angreifer im Spiel. Dennoch sorgte die Ankündigung nicht bei allen Trainern für Freude.

Zum Community Day steht das Kampfmonster bereit

Ein altes Pokémon und Shiny

Das ist das Problem mit Machollo: Während das Monster an sich erstmal recht beliebt ist und Trainer den Community Day nutzen können, um XL-Bonbons für Machomei zu farmen, gibt es eine Menge Kritik an der Auswahl. Die wird beispielsweise unter der Ankündigung des Community Days bei Twitter laut (via Twitter).

Ein Punkt davon lautet, dass Machollo im vergangenen Januar eines von vier Pokémon war, aus denen Trainer das Event-Monster für Februar auswählen konnten. Damals entschieden sich die Spieler für Rihorn und nicht für Machollo. Nun würde das Monster nachgeschoben, das damals in der Wahl gegen Rihorn den kürzeren zog (via reddit).

Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt.

Die Shiny-Familie gibt es schon länger

Ein weiteres Problem, das mehrere Trainer ansprechen, betrifft Shinys. Machollo ist schon länger als Shiny verfügbar. Viele Trainer wünschen sich hier eher Monster, die noch nicht in der schillernden Version zu bekommen sind.

Unter anderem kommt Kritik auf, dass ein solcher Community Day mit einem altbekannten und eigentlich seltenen Shiny eben diese Variante „entwerten“ würde. Neue Shinys wären für alle Trainer gleich gut, aber alte Shinys, die mühsam gesammelt wurden, hätte dann plötzlich jeder. So schreibt beispielsweise ein reddit-User: „Ich bin unglücklich mit einem Community Day, der Shinys hat, die schon veröffentlicht wurden. So fühlt sich mein Shiny Machomei weniger besonders an.“ (via reddit).

Als letzter Punkt wird aufgeführt, dass Machollo nunmal auch ein Monster der ersten Generation ist, das schon sehr lange im Spiel ist. Anstatt beispielsweise Starter aus den neuen Generationen zu benutzen, kommt wieder ein Kanto-Monster zum Einsatz.

Das ist übrigens nicht das letzte Mal, dass Kanto eine wichtige Rolle in Pokémon GO spielen wird. Im Februar 2021 steht ein riesiges Event rund um die ursprünglichen Pokémon an – inklusive aller Shinys dieser Generation.