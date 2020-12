Pokémon GO: Alle Quests, Shinys und Raid-Bosse zum Weihnachtsevent 2020

Nun könnt ihr Rossana auch als Shiny fangen. Im Event gibt es das Pokémon aber nur in Raids und nicht in der Wildnis.

Das ist interessant bei den Raid-Bossen: Mit Rossana gibt es in den Raids ein neues Shiny. Das Pokémon gab es zwar bereits als Shiny, doch war nur durch die Entwicklung von Kussilla in der schillernden Form zu ergattern.

Das sind die neuen Bosse: Nicht nur in der Wildnis hat sich etwas verändert! Auch in Raids erscheinen neue Pokémon. Wir zeigen euch die Liste.

Welche Shinys gibt es? Bestätigt sind bisher alle Kostüm-Pokémon in der schillernden Form. Wer solche Monster also sammelt, hat einige spannende Shiny-Checks vor sich.

Das sind die Spawns: Zahlreiche Eis-Pokémon findet ihr seit Eventstart in der Wildnis. Darunter auch alle Kostüm-Pokémon. Ansonsten gibt es noch Monster wie Jurob, Shnebedeck oder Marill in der Wildnis.

Das Weihnachtsevent 2020 ist in Pokémon GO gestartet. Wir geben euch hier die Übersicht über allen Quests, Shinys und Raid-Bossen.

