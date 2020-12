Pokémon GO: Morgen startet das große Weihnachtsevent – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen, am 22. Dezember, das große Weihnachtsevent 2020. Wir zeigen euch hier nochmal alle Boni, Shinys und wichtige Daten.

Wann startet das Weihnachtsevent? Los geht es am 22. Dezember um 8:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann über die gesamte Weihnachtszeit und endet am 31. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit.

Im Event findet ihr vor allem winterliche Pokémon und zahlreiche Monster mit Kostümen werden erscheinen. Es gibt aber auch wieder Boni, die alle 2 Tage wechseln.

Alle Infos zum Weihnachtsevent 2020

Das sind die dauerhaften Boni: Für Weihnachten ist die Liste der Boni wieder lang. So gibt es:

Pikachu, Botogel und Petznief erscheinen in Kostümen

In der Wildnis erscheinen winterliche Pokémon wie Seemops oder Shnebedeck

Gelatini, ein Pokémon aus Gen 5, erscheint erstmalig in Pokémon GO

In Raids und 5-km-Eiern findet ihr winterliche Pokémon – darunter Rossana, das erstmalig Shiny sein kann

Besondere Quests sind in PokéStops zu finden

Euer Avatar kann winterliche Kleidung tragen und es gibt weihnachtliche Sticker

Im Shop warten spezielle Event-Boxen auf euch

Gelatini und seine Weiterentwicklungen erscheinen erstmalig in Pokémon GO.

Diese Boni rotieren: Neben den dauerhaften Boni, gibt es auch Boni, die nur einige Tage aktiv sind. Dazu zeigen wir euch die passende Liste:

Wann? Bonus 22.12 ab Mitternacht

bis

23.12 um 23:59 Uhr Doppelte Raid-EP 24.12. ab Mitternacht

bis

25.12 um 23:59 Uhr Doppelte Bonbons

für Pokémon-Fänge 26.12. ab Mitternacht

bis

27.12. um 23:59 Uhr Sternenstücke halten

doppelt so lange 28.12. ab Mitternacht

bis

29.12. um 23:59 Uhr Glückseier halten

doppelt so lange 30.12. ab Mitternacht

bis

31.12. um 23:59 Uhr Doppelter Sternenstaub

für Pokémon-Fänge

Was weiß man über die Spawns? Angekündigt sind Shnebedeck, Seemops und Gelatini. Die Kostüm-Pokémon Botogel, Pikachu und Petzief werden sicherlich ebenfalls in der Wildnis erscheinen.

In den vergangenen Jahren gab es allerdings auch noch weitere Eis-Pokémon, die vermehrt erschienen sind. Dazu zählen beispielsweise Rossana, Schneppke oder Quiekel. Mit solchen Eis-Pokémon könnten wir in diesem Jahr ebenfalls rechnen.

Gibt es neue Shinys? Dazu ist bisher nichts bekannt. Die Kostüm-Formen von Pikachu, Petznief und Botogel wurden zwar nicht als Shiny angekündigt, doch alle 3 Monster gibt es in der Normal-Form bereits als Shiny. Hier könnte man also mit der jeweils schillernden Form rechnen.

Die Kostüme der Pokémon findet ihr im Titelbild.

Was gibt es noch? Neben diesem Event wird es auch noch 2 Rampenlichtstunden zum Jahresabschluss geben. Am 22. Dezember dreht sich alles um Schneppke und am 29. Dezember steht Shnebedeck im Rampenlicht.

Außerdem wird es am 28.12 und 29.12 ein Winterwochenende geben. Dort lockt Rauch die Pokémon Botogel, Schneppke, Seemops, Shnebedeck, Frigometri und Petznief an. Außerdem erscheint Regice in den Level-5-Raids.

Beim Weihnachtsevent wird es sicherlich auch weniger Jahreszeiten-Spawns geben. Müllsäcke wird man also nicht so oft finden:

Sorry, Pokémon GO, aber ein Müllsack passt so gar nicht zu deinen Jahreszeiten