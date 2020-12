Das Problem ist aber, dass genau solche Videos dann an Niantic geschickt werden. Dort sieht man dann die Videos, die nicht den PokéStop zeigen und der Stop wird gelöscht. Immerhin scheint es so, dass der PokéStop nicht wirklich an diesem Ort steht.

Woran liegt das? Wer nur die Items aus der Quest will, kann die Aufgabe schnell abschließen. Statt den PokéStop zu filmen, fährt man mit der Kamera schnell am Boden entlang. Das System erkennt nicht, ob ihr wirklich den Stop filmt oder einfach nur den Boden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Liegt das wirklich an den AR-Aufgaben? Diese Quests haben den Sinn, dass Niantic sehen kann, was rund um den Stop ist und ob der Stop dort tatsächlich steht. Natürlich wird dann auch reagiert, wenn mehrere Videos das genaue Gegenteil zeigen.

Das berichten zumindest Trainer auf reddit . Ein verzweifelter Spieler wendet sich dort an andere Trainer und meint, dass in seiner Community schon einige Stops verschwunden sind, und zwar genau die, die solche AR-Aufgaben beheimatet hatten.

Um welche Quests geht es? Gemeint sind hier die AR-Aufgaben . Die gibt es seit einigen Wochen in Pokémon GO und verlangen von euch Videoaufnahmen bestimmter PokéStops. Wenn ihr das erledigt habt, gibt es Items.

Das Lösen mancher Quests in Pokémon GO kann einen richtigen Nachteil bringen. Trainer berichten, dass Stops aus ihrer Gegend verschwinden, nur weil dort Quests gelöst wurden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf + 7 =

Insert

You are going to send email to