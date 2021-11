Fiese Überraschung in Pokémon GO: Bug setzt Halloween-Spezialforschung zurück

In Pokémon GO fand in den letzten Tagen ein Halloween-Event statt, welches inzwischen beendet ist. Nun berichten aber Trainer von einer fiesen Überraschung nach dem Ende des Events: Ihre Spezialforschung wurde zurückgesetzt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was passiert ist und zeigen es euch.

Um was für eine Forschung geht es? Im Rahmen des Halloween-Events, welches vom 15. Oktober 2021 bis 31. Oktober 2021 lief, erhielten die Trainer von Pokémon GO die neue Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske?”.

Inzwischen ist das Event vorüber, aber wie es im Spiel üblich ist, kann die Spezialforschung auch nach Ablauf eines Events weiter gelöst werden. Nun haben einige Trainer im Zusammenhang mit dieser Aufgabe aber eine fiese Überraschung erlebt.

Bug setzt Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske?” zurück

Wie der Trainer MygodStudio auf reddit berichtet, hat auch er während des Halloween-Events fleißig die Spezialforschung bearbeitet. Nach dem Ende des Events ist sein Fortschritt nun aber plötzlich zurückgesetzt. So schreibt er: “Fange 40 Pokemon des Typs Geist und setze den Fortschritt nach dem Ende des Halloween-Events zurück”

In den Kommentaren wird schnell klar, dass MygodStudio damit kein Einzelfall ist. Auch andere Trainer haben dieses Problem und schreiben unter anderen folgendes:

GeordieAl: “Habe dasselbe gemacht… ein Konto zurückgesetzt, ein Konto ist immer noch auf Stufe 3/4!”

Panic-Plus: “Das ist mir auch passiert! Ich habe mich gerade eingeloggt und bin auf 0/40 zurückgefallen… habe mir ein Nebulak geschnappt, um zu sehen, ob sich das Problem von selbst löst, aber nein! Ich glaube, ich hatte 38/39 von den 40. Diese Art von Dingen macht es definitiv schwieriger, diese Aufgaben zu spielen.”

Weitere Berichte über Resets nach dem Event

Doch die Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske?” scheint offenbar mit einem Reset nach dem Event nicht allein zu sein. So schreibt hyduya: “Mein 7-km-Ei, das wenige Minuten vor Ende des Events schlüpfen sollte, wurde ebenfalls zurückgesetzt.” (via reddit.com).

Der Trainer bcr3125 berichtet darüber hinaus, dass sogar alle seine Spezialforschungen nach dem Ende des Halloween-Events verschwunden seien (via reddit.com). Nachdem er auf Empfehlung eines anderen Spielers Pokémon GO neu startete, war dieses Problem jedoch behoben.

Können Trainer das Problem beheben?

Ähnlich wie bcr3125 haben die Trainer laut ihren Kommentaren versucht, ihren Fortschritt zurückzubekommen. Leider ohne Erfolg. Betroffenen Spielern bleibt wohl im Moment nichts anderes übrig, als die Aufgaben erneut zu lösen.

Summerclaw beschreibt diesem Zustand in den Kommentaren mit etwas Ironie: “Cool, ich werde es nie beenden” (via reddit.com).

Ob Pokémon GO diesen Bug zeitnah beheben wird oder ob die Trainer wirklich alle Aufgaben erneut lösen müssen, um die Spezialforschung abzuschließen, ist derzeit nicht bekannt. Sofern sich Niantic dazu äußert, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Konntet ihr eure Spezialforschung während des Halloween-Events abschließen? Oder habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und euer Fortschritt wurde einfach zurückgesetzt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

Heute, am 01. November 2021, startet bereits das nächste Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch, welche Pokémon und Boni euch zum Tag der Toten erwarten.