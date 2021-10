In Pokémon GO startet das Event “Día de Muertos” zum Tag der Toten. Das bringt Event-Boni, eine Sammler-Herausforderung, wilde Pokémon, die Chance auf Shinys und 2 Geschenke. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Zum allerersten Mal feiert Pokémon GO den Tag der Toten nicht nur in Mexiko und Teilen Amerikas, sondern weltweit mit den Trainern. Dazu gibt es einige Boni, die ihr an den zwei Event-Tagen ausnutzen solltet.

Wir zeigen euch die wilden Spawns, Shinys und die Geschenke, die zum Event gehören.

“Tag der Toten”-Event in Pokémon GO

Wann geht es los? Das Event startet am Montag, den 1. November, um 10:00 Uhr. Es ist bis Dienstag, den 2. November um 22:00 Uhr aktiv.

Welche Boni gibt es? Rauch und Lockmodule halten während des Events 90 Minuten statt 30 Minuten an. Dazu erhaltet ihr den doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Sammler-Herausforderung: Passend zum Event wird es eine Sammler-Herausforderung geben. Ihr findet sie bei der Heute-Übersicht. Schließt ihr sie erfolgreich ab, erwartet euch eine Begegnung mit Ninjatom. Außerdem erhaltet ihr ein Knursp und ein Rauch-Item.

Holt euch die Geschenke: Im Shop von Pokémon GO findet ihr eine kostenlose Event-Box. Sie enthält 20 Pokébälle und ein Rauch-Item. Dazu findet ihr im Shop auch ein kostenloses T-Shirt zu “Día de Muertos” für euren Avatar. In folgendem Bild könnt ihr schon einen Blick auf die T-Shirts werfen:

Mit kräftigen Neon-Farben strahlt die Schrift auf dem schwarzen T-Shirt

Welche Pokémon spawnen? Die folgenden Pokémon spawnen während des Events in der Wildnis. Sind sie mit einem Stern (*) markiert, dann könnt ihr ihnen auch als Shiny begegnen.

Tragosso*

Sonnkern*

Kramurx*

Hunduster*

Zobiris*

Roselia*

Sonnflora

Driftlon*

Makabaja*

Pokémon aus Rauch und Lockmodulen:

Tragosso*

Sonnkern*

Sonnflora

Kramurx*

Hunduster*

Zobiris*

Driftlon*

Alola-Knogga*

Makabaja*

Aus Feldforschungen:

Tragosso*

Sonnkern*

Roselia*

Alola-Knogga*

Was passiert im PvP? Ab dem 1. November um 00:00 Uhr läuft in Pokémon GO ein Kampftag. Der ist dann bis 23:59 Uhr aktiv. Als Bonus bringt euch der Kampftag den vierfachen Sternenstaub für Siege.

Denkt dran, dass am 2. November eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO startet. Euch erwartet darin das Pokémon Tuska und ein Bonbon-Bonus. Hier auf MeinMMO zeigen wir euch eine Übersicht über alle Rampenlicht-Stunden im November und ihre Boni.

Notiert euch also jetzt schon mal die wichtigsten Termine für euch, damit ihr nichts verpasst.