Pokémon GO bringt überraschendes Monster zum GO Fest in Berlin – Wie kriegt man das?

Aktuell läuft das Pokémon GO Fest 2022 in Berlin. Dort taucht nun auch ein Pokémon auf, mit dem eigentlich niemand gerechnet hatte.

Was ist das für ein Pokémon? Wie Spieler aus dem Britzer Garten berichten, laufen sie dort dem Elektro- und Geist-Pokémon Rotom über den Weg. Das war bislang nicht angekündigt gewesen.

Dieses Pokémon hat die Angewohnheit, in unterschiedliche Elektro-Geräte zu schlüpfen und so neue Formen anzunehmen. Bisher konnte man in Pokémon GO beispielsweise dem Waschmaschinen-Rotom begegnen. Nun scheint eine weitere Form hinzugekommen zu sein.

Der Twitter-User „Zyonik“ teilte ein Bild vom neuen „Schneid-Rotom“ – der Form im Rasenmäher-Look.

Wie kriegt man Schneid-Rotom in Pokémon GO?

So kann man es bekommen: Nach aktuellem Stand sieht es aus, als wäre das neue Schneid-Rotom nur beim GO Fest in Berlin verfügbar. Dort kann man es sich holen, indem man Schnappschüsse macht – dann kann es per Photobomb auftauchen.

Hat sich das Rotom erstmal in euer Foto geschummelt, könnt ihr es kurz danach einfach auf der Map fangen. Offenbar sind mehrere Photobombs möglich.

Es gibt unterschiedlichste Rotoms

Und ohne Event? Momentan ist Schneid-Rotom nicht außerhalb des GO Fests in Berlin zu bekommen. Wenn ihr nicht vor Ort seid, werdet ihr auf einen Tausch setzen müssen. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt allgemein zugänglich wird, ist derzeit noch offen.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest in Berlin findet im „Britzer Garten“ vom 01. bis 03. Juli statt. Dort gibt es verschiedene Boni, die sich Spieler sichern können, sowie Spezialforschungen mit neuen Pokémon wie Shabelle und Shaymin. Allerdings muss man sich ein Ticket kaufen und vor Ort sein, um an dem Event teilnehmen zu können.

Ihr seid gerade auf dem Weg nach Berlin? Dann findet ihr hier 7 nützliche Tipps, um euch auf den Besuch vorzubereiten.