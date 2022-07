Pokémon GO: Sammler-Herausforderungen zum GO Fest 2022 in Berlin – Alle Belohnungen

Das Pokémon GO Fest in Berlin bringt viele Boni vor Ort, doch die neuen Sammler-Herausforderungen kann man überall lösen. Wir zeigen euch die Belohnungen und was zu tun ist.

Was sind das für Herausforderungen? Im Laufe des GO Festes gibt es mehrere Sammler-Aufgaben, die ihr erfüllen könnt. Damit das gelingt, müsst ihr unterschiedliche Pokémon fangen, die an die unterschiedlichen Habitate des GO Fests 2022 angelehnt sind.

Um die zu lösen, müsst ihr nicht vor Ort sein, sondern könnt sie auf der ganzen Welt lösen – auch, wenn die Spawns vor Ort in Berlin natürlich helfen können. Auch die globale Challenge des GO Fests könnt ihr übrigens überall lösen.

Wir zeigen euch hier, welche Monster ihr euch schnappen müsst, und was ihr dafür bekommt.

Alle Sammler-Herausforderungen im Überblick

Welche Monster müssen gefangen werden? Je nach Habitat gilt es, unterschiedliche Pokémon zu suchen und zu fangen. Diese können in der Regel alle in der Wildnis gefangen werden – es reicht also, draußen auf die Suche nach den Monstern zu gehen.

Herausforderung: Geschmolzenes Gestein

Fangt diese Monster:

Glumanda

Magmar

Hunduster

Camaub

Schneckmag

Flampion

Belohnung:

2022 Sternenstaub

Begegnung mit Grillmak

Sananabeere

Hinweis: Die Grillmak-Begegnung ist überall verfügbar, allerdings könnt ihr die neue Shiny-Version des Pokémon nur im Britzer Garten in Berlin einfangen. Es gehört zu den neuen Shinys, die bei dem Event debütieren.

Weitere Sammler-Herausforderungen zu den Habitaten „Elektrischer Garten“, „Windige Küste“ und „Lebendige Wiese“ werden voraussichtlich ebenfalls kommen, sind derzeit aber noch nicht live. Sobald hier mehr Informationen bekannt sind, aktualisieren wir den Beitrag.

Ihr seid erst an einem der kommenden Tage vor Ort? Dann solltet ihr euren Besuch gut planen. Hier findet ihr 7 Tipps zur Vorbereitung auf das Event.