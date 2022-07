Pokémon GO Fest 2022 in Berlin: Alle Habitate und Spawns

Vom 01. Juli bis 03. Juli 2022 läuft das Pokémon GO Fest 2022 in Berlin. Vor Ort könnt ihr besondere Spawns vorfinden und versuchen, in unterschiedlichen Habitaten Monster zu fangen. Hier findet ihr den Überblick.

Was ist das für ein Event? Nach dem globalen GO Fest 2022 finden nun weitere, örtlich begrenzte Live-Events unter diesem Namen statt. An diesem Wochenende läuft das GO Fest im Berliner Britzer Park.

Wer an diesem Event teilnehmen möchte, muss sich vor Ort in Berlin befinden und benötigt außerdem ein Ticket für den jeweiligen Event-Tag. Die komplette Übersicht zum GO Fest 2022 in Berlin findet ihr hier.

Doch welche Pokémon können Trainer vor Ort eigentlich antreffen? Die offizielle Liste mit allen speziellen Spawns des Events gibt Aufschluss. Wir zeigen euch:

Die Spawns in Habitaten

Die speziellen, wilden Spawns

Neue Shiny-Monster

Die Habitate zum GO Fest 2022 in Berlin

Was sind Habitate? Die Habitate entsprechen speziellen Lebensräumen, in denen unterschiedliche Monster auftauchen können. Es gibt vier unterschiedliche:

Elektrischer Garten

Windige Küste

Lebendige Wiese

Geschmolzenes Gestein

Welche Monster in diesen Habitaten leben, sehr ihr hier. Die möglichen Shinys haben wir mit einem Sternchen* markiert.

Habitat Pokémon Elektrischer

Garten Hisui-Voltobal

Wadribie

Tarnpignon*

Eguana Windige

Küste Barschwa*

Perlu*

Sodamak

Fleknoil*

Geronimatz*

Muschas* Lebendige

Wiese Galar-Ponita*

Sichlor*

Yanma*

Vegimak

Hoppspross*

Flauschling Geschmolzenes

Gestein Koknodon*

Grillmak*

Kiesling*

Flampion*

Onix*

Lunastein*

Ihr wisst nicht, auf welche Monster ihr euch konzentrieren sollt? Tipps dazu findet ihr hier:

Spezielle wilde Spawns zum Pokémon GO Fest 2022 in Berlin

Neben den Habitaten gibt es einige ungewöhnliche Monster, die ihr nur bei dem Event fangen könnt – aber unabhänig von etwaigen Lebensräumen. Das sind:

Relaxo mit Cowboy-Hut*

Icognito A*

Icognito B*

Icognito E*

Icognito L*

Icognito R*

Icognito S*

Icognito T*

Pokémon- und Shiny-Debuts zum GO Fest in Berlin

Welche Monster sind neu? Das Event bringt auch einige neue Monster und Shinys ins Spiel. Das sind:

Die neue Ultrabestie Schabelle wird per Forschung zu kriegen sein, nicht über Raids. Ihre Shiny-Form fehlt aber noch.

Shaymin in der Zenitform – Das kriegt ihr ebenfalls über eine Spezialforschung, es kann nicht schillernd sein.

Auch neue Shinys gibt es zu fangen.

Das Pilz-Pokémon Tarnpignon kommt erstmals als Shiny ins Spiel.

Außerdem taucht das Affenmonster Grillmak erstmals als Shiny auf.

Auch die Entwicklungen dieser Monster könnt ihr folglich nun als Shiny bekommen, wenn ihr genug Bonbons für sie gesammelt habt.

Neben den Spawns gibt es jede Menge Boni, die das GO Fest in Berlin bringen wird. Damit ihr das Event voll ausnutzen könnt, solltet ihr euren Besuch gut vorausplanen. Hier findet ihr 7 Tipps, wie ihr euch auf das GO Fest in Berlin vorbereiten könnt.