Pokémon GO: Ein Bonus beim GO Fest war so stark, dass Trainer ihn für immer wollen

In Pokémon GO begeisterte das GO Fest Spieler mit einem Bonus. Der würde das Spiel generell verbessern, meinen einige.

Was war das für ein Bonus? Beim GO Fest tauchten drei legendäre Bosse auf, die man sich in Raids schnappen konnte.

Proto-Kyogre

Proto-Groudon

Mega-Rayquaza

Die drei mächtigen Monster waren beliebte Ziele bei den Trainern, wurden aber noch beliebter, als die Spieler feststellten, dass ein unangekündigter Bonus aktiv war: Die legendären Bosse waren ungewöhnlich leicht zu fangen, als das GO Fest lief.

Grüne Fang-Kreise anstatt roter taten sich auf, nachdem man den Kampf gegen die Monster gewonnen hatte. Das bedeutete: Die Monster blieben deutlich einfacher im Ball, als man das sonst gewohnt ist. Man lief kaum Gefahr, einen der Raid-Bosse nicht zu fangen. Viel mehr konnte man es sogar riskieren, Sananabeeren auf die Monster zu werfen, um zusätzliche Bonbons rauszuholen.

Das sorgte für gute Laune bei den Trainern, von denen einige jetzt meinen, dass der Bonus unbedingt zurückkehren sollte.

Mega-Rayquaza war ein beliebter Raid-Boss:

Das sagen Spieler: In einem Post im Subreddit zu Pokémon GO, TheSilphRoad, gibt es viel Lob für den Bonus.

Der User buddy341 beschreibt, dass er normalerweise kaum legendäre Raids hintereinander macht, weil es einfach so lange dauert, die Bälle auf die Monster zu werfen. Diesmal aber bot es sich an, einfach weitere Raids hintereinander zu spielen – auch, weil sich genug Spieler die Raids mit Mega-Rayquaza finden ließen: Dies und die vollen Lobbys für Ray machten das Event sehr angenehm und werden hoffentlich auch in zukünftigen Events enthalten sein , findet der User.

Und auch andere Spieler stimmen zu:

Dies war einer der besten Aspekte beim Rayquaza-Raiden. Ich hatte über 30 Premium-Pässe aus der Zeit vor Covid gehortet. Bis auf drei habe ich gestern alle verwendet, weil ich sie so leicht fangen konnte! (via reddit).

(via reddit). Bei früheren GO-Festen habe ich legendäre Raids in der Regel vermieden, weil ich mehr daran interessiert war, zu fangen und Shinys zu suchen. Raids während des GO-Festes fressen viel Zeit, sowohl wegen des Countdowns als auch wegen der niedrigen Fangrate , führt ein User aus (via reddit): In diesem Jahr wurden diese beiden Probleme behoben, und als Ergebnis habe ich ein Dutzend mehr Raids gemacht. Eine sehr willkommene Änderung, von der ich hoffe, dass sie bei künftigen GO-Fest- und Tour-Events zur Norm wird.

, führt ein User aus (via reddit): Das war fantastisch. Eltern, die mit ihren Kindern spielen, beschweren sich schon lange darüber, dass die Fangrate Dinge wie die Raid-Stunde so viel schwieriger macht, weil die Kinder entweder die Würfe nicht schaffen und das legendäre Monster verlieren, oder die Eltern es machen müssen betont einer (via reddit)

betont einer (via reddit) So sollten alle Raids immer sein , findet einer (via reddit).

, findet einer (via reddit). Im Idealfall wäre dies immer die Fangrate; ich würde aber den Kompromiss eingehen, wenn es die Fangrate für Spezialevents ist: GO Fest, Community Day, Raid Days usw. , stimmt ein anderer zu (via reddit).

Auch der Bereit-Button, der beim GO Fest plötzlich für alle aktiv war, bekommt viel Lob ab. Insgesamt scheinen sich die Trainer sehr zu freuen, dass die Raids schneller und einfacher erledigt werden konnten – oder zumindest die Fang-Sequenz nach dem eigentlichen Kampf.

Wie habt ihr das Feature beim GO Fest wahrgenommen? Würdet ihr euch das in der Zukunft immer so wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren!