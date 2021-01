In Pokémon GO sind die begrenzten Forschungen mit Sniebel gestartet. Wir geben euch hier einen Überblick über alle Schritte, die dort verfügbar sind.

Was sind das für begrenzte Forschungen? Noch bis um 22:00 Uhr könnt ihr heute, am 30. Januar haufenweise Quests rund um Sniebel lösen. Insgesamt gibt es 20 Stufen mit jeweils 3 Aufgaben, die allesamt recht leicht zu lösen sind. Am Ende gibt es jeweils ein Sniebel als Belohnung.

Damit ihr genau wisst, was euch erwartet zeigen wir euch hier alle Schritte, die bei den begrenzten Forschungen kommen.

Begrenzte Forschungen mit Sniebel

Wie sieht es mit Shiny Sniebel aus? Garantiert gibt es kein Shiny Sniebel in den Forschungen. Dennoch ist die Chance auf ein Shiny recht hoch, sodass ihr eine gute Möglichkeit habt, um Shinys einzutüten.

So läuft das ab: Insgesamt gibt es 20 Aufgaben-Reihen mit je 3 Quests. Am Ende wartet dann jeweils eine kleine Belohnung. Jede Aufgaben-Reihe gibt es zweimal. So habt ihr also 10 unterschiedliche Quests-Reihen und insgesamt 20 Quest-Reihen.

Sniebel Forschung: Schritt 1 und 11

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 10 Pokébälle und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 2 und 12

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 15 Sananabeeren und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 3 und 13

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, Begegnung mit einem Sniebel und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 4 und 14

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 großartige Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, Begegnung mit einem Sniebel und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 5 und 15

Aufgabe Belohnung Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit

Sniebel Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 15 Nanabbeeren und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 6 und 16

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 Curveball-Würfe in Folge Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, Begegnung mit Sniebel und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 7 und 17

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 10 Sniebel-Bonbons und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 8 und 18

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 gute Würfe in Folge Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 15 Himmihbeeren und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 9 und 19

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 Curveball-Würfe in Folge Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, ein Sinnoh-Stein und 1000 EP.

Sniebel Forschung: Schritt 10 und 20

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Unlicht-Pokémon Begegnung mit

Sniebel Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Sniebel Lande 2 großartige Würfe in Folge Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 15 Hyperbälle und 1000 EP.

Wie geht es weiter? Im Februar warten bereits haufenweise weitere Events auf euch. Als Nächstes geht es wieder um die Rocket-Rüpel, denn sie tauchen wieder vermehrt auf.

Eine Übersicht über alle Events gibt es hier: Pokémon GO: Alle Events und Rampenlichtstunden im Februar 2021