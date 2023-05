Pokémon GO: Alte Freunde, neue Anfänge – Alle Belohnungen und Schritte der befristeten Forschung

In Pokémon GO könnt ihr gerade die befristete Forschung Alte Freunde, neue Anfänge abschließen. Die bringt euch Boni für die Kanto-Starter.

Was ist das für eine Forschung? Kurz bevor die neue Season “Verborgene Edelsteine” in Pokémon GO ansteht, landete die Forschung “Alte Freunde, neu Anfänge” im Spiel. Die dreht sich um die Kanto-Starter Bisasam, Schiggy und Glumanda.

Über sie könnt ihr Begegnungen mit den drei Monstern erhalten sowie Energie für ihre Mega-Entwicklungen erhalten. Allerdings habt ihr nur begrenzt Zeit.

Wie lang läuft die Forschung? Die befristete Forschung startete am 30. Mai 2023 und läuft bis zum Mittwoch, dem 28. Juni. Nach aktuellem Stand ist sie nur in Europa verfügbar.

Ihr habt einen knappen Monat Zeit, um sie zu erledigen. Das solltet ihr aber locker schaffen, denn es gibt nur zwei Forschungs-Seiten, die ihr lösen sollt. Die Aufgaben und die Belohnungen dazu zeigen wir euch hier.

Alte Freunde, neue Anfänge 1/2 – Aufgaben und Belohnungen

Aufgabe Belohnung Verdiene 12 Herzen mit deinem Kumpel Bisasam-Begegnung Verdiene 3.000 EP Glumanda-Begegnung Verwende 10 Power-ups bei Pokémon Schiggy-Begegnung

Stufenbelohnung: Für den Abschluss erhaltet ihr

20 Bonbons für Bisasam

20 Bonbons für Glumanda

20 Bonbons für Schiggy

Alte Freunde, neue Anfänge 2/2 – Aufgaben und Belohnungen

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 100 Mega-Energie für Bisaflor Bereits erledigt! 100 Mega-Energie für Glurak Bereits erledigt! 100 Mega-Energie für Turtok

Stufenbelohnung: Für den Abschluss erhaltet ihr eine Begegnung mit Pikachu und 20 Pikachu-Bonbons.

In Pokémon GO startet am 01. Juni eine neue Season:

Lohnt sich die Aufgabe? Insgesamt ist die Forschung zu “Alten Freunden, neuen Anfängen” schnell erledigt und dürfte auch beim “Nebenbei-Spielen” zu schaffen sein. Vor allem, da man einen knappen Monat Zeit hat.

Solltet ihr gerade neu einsteigen, lohnt sich die Forschung natürlich besonders, denn so kommt ihr schneller an die beliebten Kanto-Starter und kommt weiter in Richtung ihrer Entwicklungen.

Gerade die Mega-Energien könnten ein schöner Bonus für Spieler sein, die nicht auf den Cooldown-Timer ihrer Mega-Entwicklungen warten möchten. Für die erste Mega-Entwicklung der Monster braucht man allerdings 200 Mega-Energien.

Was steht sonst in Pokémon GO an? Das erfahrt ihr in unserer Übersicht: Alle Events im Juni 2023 von Pokémon GO.