Pokémon GO: Spieler verdoppelt die Spielerzahl in seiner Gegend, indem er ihnen den Kampf ansagt

Viele Leute, gerade auf dem Dorf, kennen das Problem. Man hat zwar Lust, Pokémon GO zu spielen, aber irgendwie ist der ganze Ort nicht mehr so wirklich aktiv. Ein Spieler hat dieses Problem jetzt einfach selbst in die Hand genommen.

Wie hat der Spieler das angestellt? Im Pokémon GO-Reddit beschreibt der Spieler Fabulous Ring, wie er die Nase voll davon hatte, praktisch allein in seinem Ort zu spielen. Er hat also beschlossen, den anderen Spielern dort, die nicht in Team Gelb sind, einfach den Kampf anzusagen.

Nach eigenen Angaben also allen, außer ihm selbst. Denn das Dorf sei eine blaue Festung, und er alleine sei der einzig gelbe Pokémon-Fan des Dorfes. Doch er habe etwas, was die anderen nicht haben, so schreibt er: „Eine Menge Freizeit und Koffein.“

Also machte er es sich zur Aufgabe, jede Arena der Stadt praktisch sofort wieder zurückzuerobern: Ich sprang sofort auf mein Fahrrad und holte sie zurück. […] Ich war im Krieg mit den Blauen und für jedes Chaneira, antwortete ich mit einem Relaxo und 10 goldenen Himihbeeren.

Was hat das gebracht? Laut dem Fan selbst hatte das vor allem zwei Effekte. Einen sehr positiven und einen etwas negativen. Auf der guten Seite stehe, dass er jeden wohl so weit genervt habe, dass die Leute ihre Freunde und Familien dazu überredeten, wieder Pokémon GO zu spielen, um die Arenen zurückzuerobern. Denn die Zahl der aktiven Spieler in seiner Gegend habe sich ungefähr verdoppelt, schreibt er weiter.

Weniger gut sei, dass Team Blau mit großer Macht zurückschlägt. Mittlerweile hätten sich die feindlichen Spieler wohl seine Schlafenszeiten gemerkt und, durch seine Reaktionszeit auf Arenen, sein Haus in etwa einkreisen können, um ihn perfekt zu kontern.

Als Moral der ganzen Geschichte zieht er nur das Fazit: Wenn deine Community nicht aktiv genug ist, zerstör einfach ihr Poké-Coin-Einkommen.

Die klassische Team-Gelb-Erfahrung

Wie reagieren die Leute? Die anderen Pokémon-GO-Spieler im Reddit sind von seiner Hingabe beeindruckt und selbst Fans aus anderen Teams gratulieren ihm zu seinem Erfolg. Einige Leidensgenossen finden sich aber auch unter den Kommentierenden.

So schreibt der User 108souls: Das ist die klassische Team-Gelb-Erfahrung. Es gibt keinen anderen Instinkt-Spieler im Umkreis von 50 Kilometern. Andere User aus Team-Gelb schließen sich dieser Erfahrung an und nennen es den “Hard-Mode” von Pokémon GO.

Außerdem berichten viele Fans von ähnlichen Situationen in ihrer Nachbarschaft und diskutieren über die besten Möglichkeiten, um Arenen für sich zu beanspruchen und andere Leute gezielt zu nerven.

Auf jeden Fall hat es der Spieler nicht nur vor Ort geschafft, dass heiß über seine Taktik diskutiert wird. Was haltet ihr von seinem Krieg gegen das blaue Team? Habt ihr eventuell schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Oder auf ganz andere Weise die Aktivität der Leute in eurem Ort erhöht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

