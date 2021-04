In der vergangenen Woche gab es einen richtigen Boom an MMORPG-News. Darüber und viele andere Themen sprechen wir in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Diese Woche steckte voller MMORPG-News! Alex hat für euch das asiatische MMORPG Sword of Legends getestet und berichtet. Elyon bekommt endlich einen Beta-Test und Perfect World kündigt direkt vier AAA-MMORPGs an.

Aus dem eSports erzählen wir von einem LoL-Profi, dessen Karriere durch das MMORPG WoW gefährdet ist. Bei Outriders gibt Probleme mit dem Balancing, weshalb eine Klasse oft aus Gruppen geschmissen wird. Auf Twitch sind derzeit Badewannen-Streams ein großer Trend, gegen den sich Streamer wie MontanaBlack aussprechen.

Hier sind unsere Themen für euch im Überblick:

Und ihr könnt mit uns in den Kommentaren diskutieren. Schreibt uns eure Meinung zu den besprochenen Themen und sagt, was ihr von unserer Einschätzung und den Experten-Blickwinkeln im Podcast haltet.

Dabei sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir zum Beispiel ausführlich über das neue Addon von ESO und Kriminalität in Online-Games gesprochen.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung und diskutiere mit uns!