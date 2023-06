Peter Jackson hat einige der besten Filme der Geschichte gemacht – Und einen Flop, der Millionen kostete

Der Regisseur Peter Jackson ist vor allem für seine Regiearbeit bei allen drei Teilen von Der Herr der Ringe bekannt. Auch bei Der Hobbit führte er jedes Mal Regie. Doch einer seiner Filme kam beim Kinopublikum gar nicht gut an.

Um welchen Film geht es? Die Rede ist von Mortal Engines: Krieg der Städte. Der Film erschien im Jahr 2018 in den deutschen Kinos und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Reeve. Peter Jackson war zwar nicht als Regisseur, dafür aber als Drehbuchautor und als Produzent verantwortlich.

Eigentlich wollte er die Leitung der Regie selbst übernehmen, als er die Rechte 2007 erwarb. Doch mit der Zeit entschied er sich, Christian Rivers an seine Position zu setzen. Er und andere Mitarbeiter von Mortal Engines hatten ebenfalls an Der Herr der Ringe und Der Hobbit mitgewirkt, was eigentlich für einen Kino-Hit hätte sprechen müssen.

Lag es an Spider-Man?

Wie schlecht kam der Film an? Mortal Engines erreicht nur durchschnittliche Wertungen: Auf der Wertungsplattform IMDb erreicht der Film 6,1 von 10 möglichen Punkten, auf Rotten Tomatoes sind es sogar nur 26 Prozent beim Fachpublikum.

Die Meinung der Zuschauer spiegelt sich auch in den Einnahmen wider: Die Produktion des Films hat ganze 100 Millionen US-Dollar gekostet, doch es konnten nur ca. 84 Millionen US-Dollar wieder eingespielt werden (via boxofficemojo.com). Somit handelt es sich dabei um einen finanziellen Misserfolg.

Mittlerweile gibt es mehrere Teile der Buchreihe, doch es ist aufgrund des finanziellen Misserfolgs äußerst unwahrscheinlich, dass auch der Rest noch verfilmt wird.

Wieso floppte der Film? Ein Faktor, der vermutlich für die wenigen Kinobesucher gesorgt hat, war der zeitgleiche Kinostart von Spider-Man: A New Universe.

Hinzu kommt, dass die Schauspieler zwar schon aus Filmen wie Der Hobbit bekannt waren, doch es gab keinen herausragenden Schauspieler, der als Starbesetzung diente.

Die Story hinter Mortal Engines

Worum geht es in Mortal Engines? Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde nahezu aufgebraucht sind. Die Menschheit kämpft um die letzten Güter und baut Städte in fahrende Festungen um.

Die Städte sind dabei in unterschiedliche Klasse eingeteilt. Die futuristische Steampunk-Version von London ist beispielsweise eine größere Stadt, die sich die Ressourcen kleinerer Städte einverleibt.

Woher kenn ich Peter Jackson noch? Neben den beiden Fantasy-Trilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit hat Peter Jackson beispielsweise am Abenteuerfilm King Kong oder dem Filmdrama In meinem Himmel gearbeitet.

Seine Arbeiten haben ihm so viel Erfolg verschafft, dass er sogar mit dem Orden von Neuseeland ausgezeichnet wurde und seitdem den Titel eines Sirs trägt.

