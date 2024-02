Palworld: Spieler sammelt 25.000 Antike Bauteile – das sind seine Tipps

In Palworld benötigt ihr antike Bauteile, um verschiedene Items zu craften. Ein Spieler hat 25.000 Stück von der Ressource gesammelt und verrät auf Reddit, wie er vorgegangen ist.

Was sind „Antike Bauteile“? Antike Bauteile sind eine Ressource in Palworld, die ihr primär für das Craften von Antiker Technologie benötigt, in etwa für den Brutkasten. Aber auch für das Gigaschild und das Teraschild, die euch vor Treffern schützen, benötigt ihr die Bauteile.

Mit den Antiken Bauteilen könnt ihr euch außerdem eine Enterhakenpistole herstellen, mit der ihr euch schneller fortbewegen könnt. Ein Spieler hat mit der Pistole eine Art „Fahrstuhl“ gebaut – und darüber staunten sogar die Entwickler.

Eine Möglichkeit, die antiken Bauteile zu sammeln, ist das Töten von Alpha-Pals. Auf Reddit hat ein Spieler am 15. Februar seine Vorgehensweise präsentiert. Dadurch hat er insgesamt 25.000 Antike Bauteile gefarmt.

Mit angepassten Welteinstellungen zum Ziel

Wie hat er das geschafft? In seinem Beitrag schreibt der Nutzer „Aggressive-Intern411“ am 15. Februar, er hat endlich 25k+ Antike Bauteile gesammelt. Das habe „ewig gedauert“. Auf die Frage, was seine favorisierte Methode ist, die Bauteile zu sammeln, schreibt er in den Kommentaren:

Erzwinge den Spawn von Paladius und töte ihn immer wieder. Ich habe damit angefangen, als ich alle 6 von ihnen mit 3-4 Raketen töten konnte. Setzt das Verstreichen der Nacht- und Tagzeit so kurz wie möglich, stellt die 3-fache Pal-Erscheinungsmenge ein und dann könnt ihr wieder dorthin gehen, nach jedem Tag, der vergeht. Das dauert weniger als 10 Minuten insgesamt denke ich. Alles dreht sich um Welteinstellungen, viele Spawns, sehr kurze Tage = Gewinn.

Auf dem Screenshot in seinem Reddit-Beitrag sieht man, dass er zwei legendäre Raketenwerfer ausgerüstet hat. Als Erklärung schreibt er dazu in einem Kommentar, er benutzt sie, um 2 Mal zu schießen, ohne nachzuladen, damit er alles „one-shotten“ kann.

Das könnte erklären, wie er sich der hohen Menge an starken Alpha-Pals in Palworld stellen und diese in höherer Spawn-Menge farmen kann.

Wo finde ich Paladius? Das Alpha-Pal „Paladius“ befindet sich weit im Norden, in einer Zone mit einem Levelbereich von 40 bis 50. Paladius gehört laut einem Spieler zu den stärksten Pals, die euch den meisten Schaden bringen.

