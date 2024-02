Palworld: Sollte man seine Pals schlachten?

Ob ihr eure Pals tötet, liegt am Ende ganz bei euch. Theoretisch gibt es Möglichkeiten, die meisten Ressourcen auch so zu erhalten. Wie geht ihr das Problem an? Hinterlasst ihr eine Spur ohnmächtiger Pals oder zückt ihr regelmäßig das Fleischerbeil? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

Wie schaffe ich Platz in meiner Palbox? Wie oben beschrieben, könnt ihr das Fleischerbeil ausrüsten und eure Pals schlachten. Alternativ könnt ihr sie an Händler verkaufen – dabei ist es egal, ob es stationäre, wandernde oder Schwarzmarkthändler sind.

Alternativ könnt ihr auf Schatzjagd gehen: Legendäre Baupläne gibt es auch in den in der Welt verteilten Kisten.

Wilde Pals bleiben nach eurem Sieg leblos in der Welt liegen und ihr könnt entspannt ihre Drops einsammeln. Die besiegten Kreaturen haben aber wie ohnmächtige Anime-Charaktere kringelförmige Augen. Das kann man so deuten, dass sie nicht tot sind, sondern nur K.O. .

Kommt man an die Pal-Ressourcen ohne zu töten? Um Ressourcen wie die Elektrodrüsen erhalten zu können, müsst ihr entweder wilde Pals besiegen oder Pals in eurer Basis schlachten. Da gibt es leider keinen weg drum herum.

Alles in allem sind Pals die perfekten Begleiter fürs Überleben in Palworld.

Sie dienen euch als Reittiere zu Fuß, im Wasser sowie in der Luft. Außerdem können sie euch auf eurer Reise begleiten und mächtige Helfer im Kampf sein. Wenn ihr sie in eurer Basis platziert, nehmen sie euch zudem den nervigen Ressourcen-Grind ab.

Der Gameplay-Loop von Palworld ist größtenteils der gleiche wie in allen Survival-Games: Sammeln, Craften, Überleben. Pals könnt ihr aber nicht unendlich fangen und manche Ressourcen droppen nur sie – solltet ihr also eure Pals schlachten?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to