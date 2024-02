Palworld: Ein Spieler will seine Pals niemals schlachten, doch damit entgehen ihm vielleicht legendäre Baupläne

Es ist am Ende also eine Frage eurer Moral. Da die Drop-Chance der legendären Baupläne mit 3 % sehr gering ist, verwundert es aber nicht, dass manche Spieler sich dann doch umentscheiden. Ein anderer hat sich hingegen entschieden, Palworld völlig ohne die namensgebenden Pals zu spielen.

Auf seine Frage melden sich viele andere Spieler mit weit weniger Gewissensbissen zu Wort. Der User BushyOreo gibt zu, dass er die Pals in Frieden gelassen hat, jedoch nur so lang, bis er mit dem Farmen der legendären Baupläne begonnen hatte. Ausschlaggebend sei die Extrachance gewesen, die das Schlachten im Vergleich zum alleinigen Fangen oder Besiegen bietet.

Was ist der Sinn dahinter? Wie weiter oben bereits erwähnt, lassen nur Alpha Pals die legendären Baupläne fallen. Zum Beispiel, wenn ihr sie besiegt. Ein Spieler hat jüngst eine kreative Methode dafür gefunden. Da Alpha Pals aber nur alle 60 Minuten spawnen, kann sich das Farmen sehr in die Länge ziehen. Noch dazu habt ihr beim Besiegen der Pals nur eine Chance, den wertvollen Drop zu erhalten.

Alpha Pals sind stärkere Versionen der normalen Pals. Ihr erkennt sie an ihrer Größe und dem roten Namen am oberen Bildschirmrand. Diese Gegner respawnen alle 60 Minuten.

Was sind legendäre Baupläne? In Palworld gibt es verschiedene Arten von Bauplänen. Während die normalen beim reisenden Händler gekauft werden können, müsst ihr euch im Falle der legendären Pläne mit Alpha Pals auseinandersetzen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to