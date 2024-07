Der Wille des D. ist ein großes Mysterium in One Piece – Leaks enthüllen einen weiteren Charakter, der davon betroffen ist

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Mit der Zeit werden vermutlich noch weitere Charaktere enthüllt, die ein D. im Namen haben. Was sie verbindet, werden wir erst mit den kommenden Kapiteln herausfinden. Das nächste Reiseziel der Strohhutbande ist Elbaf, die Insel der Riesen: One Piece startet in einen Arc, der vor 25 Jahren angedeutet wurde – 2 Strohhutpiraten werden wohl wichtig

Allererste Skizzen zu One Piece zeigen nicht Ruffy und Nami, sondern Pao und Rezel – So hätten sie ausgesehen

Was ist der Wille des D.? Leider wissen wir damit immer noch nicht, worum es bei dem Willen des D. geht. Dr. Vegapunks Nachricht brach bedauerlicherweise an der Stelle ab , bei der er enthüllen wollte, worum es dabei geht.

Welche Person trägt noch ein D. im Namen? In einer Rückblende sehen wir, wie Dr. Vegapunk mit Clover (im Deutschen: Professor Kleeblatt) redet. Der Wissenschaftler verrät, dass auch er ein D. im Namen trägt (via reddit ).

Wie vor jeder neuen Kapitel-Veröffentlichung zum Manga von One Piece gibt es auch jetzt wieder Leaks über den kommenden Inhalt. In dem neuen Kapitel werden wir wohl erfahren, dass es eine weitere Person gibt, die das D. im Namen hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to