Das Weltraum-Open-World-Spiel No Man’s Sky hat am 19. Februar mit einem größeren Update überrascht. Das brachte zwar wirklich coole Inhalte, aber die Spieler hätten lieber etwas ganz anderes.

Was war das für ein Update? Der Patch 2.3 trägt den Namen „Living Ship“ und genau das ist auch Programm. So erhaltet ihr neue Raumschiffe, die aus lebendigen Wesen bestehen.

Los geht es dabei mit einer Story-Quest und im Anschluss geht es darum euer biologisches Schiff auszubrüten und großzuziehen. Dabei soll es unterschiedlichste Varianten und Lebensformen geben. Auch die Technik im lebendigen Schiff soll sich von den klassischen Raumschiffen unterschieden und soll nicht nur aus purem Material-Grind bestehen.

Die Living Ships klingen also cool und viele Spieler freuen sich über die neue und etwas überraschende Spielerweiterung, vor allem da sie auch für Einzelspieler nützlich ist. Doch eigentlich hätten sie gerne etwas anderes gehabt.

Was ist das Problem? In No Man’s Sky geht es vor allem um das Entdecken und Erkunden von Welten. Raumschiffe sind dafür zwar nötig, aber sie bringen keine neuen Planeten, Flora und Fauna mit sich.

Im reddit äußern deshalb viele Spieler den Wunsch nach neuen Inhalten zum Erkunden und hoffen, dass die Entwickler von Hello Games dies wahrnehmen.

Video macht No Man’s Sky zum Top-Seller auf Steam – Aber der Chef schämt sich

Der Wunsch nach neuen Welten ist groß

Was sagen die Spieler? Im reddit-Thread zu den Patch Notes loben viele das Update, aber der Wunsch nach neuen Welten ist deutlich größer. So steht im aktuellen Top-Kommentar vom Nutzer Njagos:

Die Schiffe sehen zwar cool aus, aber ich bin eher interessiert an Weltraumbegegnungen und -Objekten. Alles, was die Erkundung unterhaltsamer macht. Ich werde das Spiel erst dann wieder besuchen, wenn es eine Überarbeitung der Erkundung und der Gelände bekommt […]. Vielleicht haben sie ein Team, das an einem riesigen Update für Erkundung/Fauna/Gelände/Planeten arbeitet und ein anderes Team, das an diesen kleinen Updates wie diesem hier arbeitet.

Dieser bekommt viel Zuspruch und auch andere Nutzer äußern den Wunsch nach neuen Inhalten, die man erkunden kann:

Ezi091: „Jetzt fehlt nur noch ein gutes Update zur Variation der Planeten und der Erkundung und dieses Spiel würde perfekt sein. Die gleichen Pflanzen und Tiere seit der Veröffentlichung zu sehen, macht bei einem Erkundungsspiel keinen Spaß.“

Rainbowlemon: „Ich habe das Gefühl, dass sie nicht die Kommentare der Spieler lesen. Die zusätzliche Weltraum-Erkundung ist cool, aber sie ist nicht vielfältig genug, um mich zurückzuholen.“

Consistent_Bar: „Das Update sieht gut aus, aber wieder einmal ignorieren sie klar den größten Wunsch der Community und das ist eine größere Vielfalt bei den Planeten.“

Bild zu den neuen lebendigen Schiffen in NMS

Schon das große Update Beyond schwächelte: Im August 2019 erschien das große Update 2.0 mit dem Titel Beyond. Das brachte zwar viele Neuerungen wie:

Online-Features

Virutal Reallity

das Zähmen und Reiten von Tieren

etliche „Quality of Life“-Anpassungen,

aber keine wirklich neuen Inhalte zum Erkunden nebenbei. Auch die kleinen Folge-Updates lassen damit aktuell auf sich warten.

Handelsschiffe und sprechende NPCs

Was brachte das neuste Update noch? Neben den lebendigen Raumschiffen enthielt das Update 2.3 einige kleine und nützliche Änderungen:

Es gibt nun Handelsschiffe im Weltraum, denen ihr begegnen, helfen und mit ihnen handeln könnt

Das Management vom Inventar wurde vereinfacht

Es gibt ein besseres Gruppen-System für Multiplayer-Inhalte

NPCs können euch über den Kommunikator mitten im Weltraum grüßen

Es gab allerhand Bugfixes und Optimierungen

Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der Webseite von No Man’s Sky.

Wenn es in No Man’s Sky nicht genug zu tun gibt, werden die Spieler meist kreativ, so wie dieser hier: