Thomas Mahler ist der Game Director vom österreichischen Entwickler Moon Studios, die hinter der Ori-Reihe stecken. In einem längeren Beitrag beschwerte dieser sich über Entwickler, die ihre Spiele besser anpreisen, als sie zu Release sind. Inzwischen hat er sich für die harte Wortwahl entschuldigt.

Was kritisiert Mahler? In seinem Beitrag auf der Plattform resetera bezieht sich der Game Director vor allem auf drei Spiele oder die Personen hinter den Spielen:

Peter Molyneux, ein britischer Entwickler, der Spiele wie Populus und Black & White entwickelt hat.

Sean Murray, der verantwortlich für No Man’s Sky ist.

CD Projekt Red für ihr Spiel Cyberpunk 2077.

Allen drei wirft er vor, dass sie ihre Spiele im Vorfeld mit Versprechungen schmackhaft gemacht haben, die sie jedoch nicht halten konnten. Dabei kritisiert er auch, dass Gaming-Journalisten diesen Hype mitnähmen und deshalb auf das Featuren von Spielen verzichten würden, die es eher verdient hätten.

Was sagt er in seiner Entschuldigung? In einem Tweet entschuldigte sich Mahler für die heftige Kritik und die teils derbe Wortwahl. Er störe sich daran, dass die Hype-Kultur den Spielern und auch Entwicklern schade.

Er selbst sei passionierter Entwickler, aber auch Gamer und wollte damit eine Diskussion starten. Doch die Art, wie er seine Kritik ausgedrückt hat, sei nicht korrekt gewesen und er habe Moon Studios nicht so repräsentiert, wie er es eigentlich tun sollte.

Unter dem Tweet sammeln sich jedoch viele Spieler-Reaktionen, die seiner ursprünglichen Kritik zustimmen. Der Text dazu wurde bisher auch noch nicht gelöscht.

„Drei Beispiele dafür, dass ihr zum Narren gehalten werdet“

Wie sah die Kritik konkret aus? Mahler stört sich daran, dass Spieler und Journalisten immer wieder auf Lügen hereinfallen sollen. Und das schon seit Jahren.

Als Erstes kritisierte er Molyneux, der seiner Meinung nach viele Ideen hatte, die jedoch die Spiele nicht halten konnten:

Er war der Meister des „Anstatt euch zu sagen, was mein Produkt ist, lasst mich einfach wild drauflosreden, was ich denke, was es sein könnte und euch alle begeistern!“ – Und das war gut so, bis man tatsächlich sein Geld hinlegte und das Spiel nicht das war, wofür Peter es angepriesen hatte.

Die zweite Kritik richtet sich an Sean Murray und sein Spiel No Man’s Sky. Dort wurden Versprechungen zum Multiplayer und zu den Freiheiten gemacht, die das Spiel bieten sollte. Damit wurde es zu einem der meisterwarteten Spiele 2016.

Doch schon vor dem Release gab es Kritik und Leaker sprachen von Bugs und Framerate-Problemen. Die Release-Version kam dann bei vielen Spielern nicht gut an, wie auch der erste Test der GameStar zeigt:

Es dauerte einige Zeit und Updates, bis No Man’s Sky sich zu dem Spiel entwickelte, das die Fans ursprünglich erwartet hatten.

Mahler kritisiert dabei nicht nur die falschen Versprechungen zum Start, sondern auch die Preise, die das Spiel im Nachhinein bekommt:

Natürlich gab es massive Gegenreaktionen, als No Man’s Sky schließlich veröffentlicht wurde und das Produkt nicht das war, was Murray gehypet hat. Aber was ist dann passiert? Sie veröffentlichten einen Haufen Updates, also lasst uns die anfänglichen Lügen und Täuschungen vergessen und hey, lasst uns ihn wieder mit Auszeichnungen überhäufen, denn er hat endlich irgendwie das geliefert, was er Jahre zuvor gesagt hat, was das Spiel sein würde. Danke, Geoff Keighley. So ein Verhalten zu belohnen, wird der Branche sicherlich helfen, stärker zu werden.

Sein drittes Beispiel ist der Release von Cyberpunk 2077. Hier kritisiert Mahler nicht viel, sondern verlinkt das Video vom YouTuber BeatEmUps, das den Titel „Cyberpunk 2077: CD PROJEKT are all Liars“ trägt.

Über die Probleme bei Cyberpunk 2077 sprach auch der Chef Adam Badowski. Er erklärte inzwischen, dass die Demo auf der E3 ein „Fake“ war, bezeichnet den Release selbst aber nicht als desaströs.

Das eigene Spiel wurde von No Man’s Sky von Titelseite verdrängt

Mahler beschreibt den Hype dieser Spiele aus der Sicht eines Entwicklers. Dabei erzählt er aus dem Jahr 2014, als sein Spiel Ori and the Blind Forest fast auf die Titelseite eines Gaming-Magazins gekommen wäre.

Doch am Ende entschieden sie sich für No Man’s Sky:

Letztendlich mussten sie No Man’s Sky wählen, weil es das „größere Spiel“ war. Ich stimmte damals irgendwie zu und dachte mir: „Ok, ich verstehe es, sie müssen das größere Spiel promoten, sie müssen offensichtlich auf die Klicks aus sein. Das ist scheiße, aber so wird das Spiel nun mal gespielt.“ Aber dann fühlte ich mich wirklich verarscht, als No Man’s Sky herauskam und klar wurde, dass dieser ganze Hype eigentlich nur auf Lügen basierte und dem ehrlichen Kerl, der nur sein tatsächliches Produkt zeigte, wurde in die Eier getreten, weil der lügende Kerl in der Lage war, einige Geschichten zu erfinden, die absolut keine Substanz hatten.

Dabei betont Mahler, dass er nicht auf „andere Entwickler schimpfe, sondern auf Lügner“. In seinen Augen sollten eigentlich alle Übereinstimmen, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung sei:

Verkauft mir keine Features, die es nicht gibt. Malt kein Bild, das ihr nicht liefern können. Lügt mich einfach nicht an. Ihr verarscht die Gamer, ihr verarscht die Journalisten (die es besser wissen sollten, also schämt euch!) und ihr verarscht andere Entwickler.

Mahler ist dafür bekannt, sich allgemein kritisch zu Ereignissen rund um das Thema Gaming zu äußern. So warnte er auf resetera vor dem Hype um die Unreal Engine 5, die Photorealismus verspricht. Das könnte jedoch in seinen Augen dazu führen, dass viele Spiele sich dann sehr ähnlich sehen, eben weil dafür Scans aus der realen Welt genutzt würden.

An den Next-Gen-Konsolen kritisierte Mahler zudem, dass 1 TB viel zu wenig Festplattenspeicher sei:

