Das YouTube-Video „The Engoodening of No Man’s Sky“ ist ein Lobgesang auf das so schlimm gestartete Survival- und Erkundungs-Game No Man’s Sky (PC, PS4, Xbox One). Das Video hat über 3 Millionen Views und die Verkaufszahlen auf Steam erhöht, aber Sean Murray möchte am liebsten die letzten Minuten des Videos aus dem Internet löschen.

Was ist das für ein Video? „The Engoodening of No Man’s Sky“ erschien am 8.1. auf YouTube und hat bereits 3,26 Millionen Views. Es ist von „Internet Historian“ und dauert knapp 54 Minuten.

In dem Video wird mit Humor, vielen Memes und im Detail beschrieben, wie sich No Man’s Sky über Jahre nach dem furchtbaren Release berappelt und erholt hat:

es gab einen riesigen Hype um No Man’s Sky und den charismatischen Chef des Studios, Sean Murray, der sogar in Talkshows eingeladen wurde

Murray bewarb ein fantastisches Spiel, das im Prinzip unendliche Möglichkeiten bieten und alles simulieren würde

der Release kam dann für PS4 und PC im August 2016 und das Spiel blieb weit unter den Erwartungen

es braute sich ein riesiger Shitstorm zusammen, was die Entwickler für Betrüger wären. Das Spiel wurde zerrissen, die Käufer waren wirklich sauer auf das Team: Das ging bis hin zu Morddrohungen

aber dann wurde No Man’s Sky nach und nach verbessert und mit großen Updates erweitert, bis es ein richtig gutes Spiel war

diese Verbesserungen nehmen den Hauptteil des Videos ein – immer mehr neue Features werden gezeigt, sogar gänzlich neue, die vorher nicht versprochen worden waren. So unterstreicht das Video etwa, dass No Man’s Sky kostenlos eine VR-Version bekam, während andere große Spiele diese extra verkauften

Mit der Plaktwand bedanken sich fans bei Hello Games

Man zeigt im Video dann glückliche Fans von No Man’s Sky, die sogar per Crowdfunding eine Plakatwand mieten, um sich bei Hello Games dafür zu bedanken, das Spiel gepflegt und hochgepäppelt zu haben. No Man’s Sky werden Preise verliehen.

Es ist eine „Redemption“-Story, eine Geschichte der Wiedergutmachung und des Aufstiegs nach einem Fall. Die Leute lieben das Video.

Das Video endet auf einer seltsam homoerotischen Note.

Homoerotische Fan-Fiction mit Sean Murray

Was stört Sean Murray? Das YouTube-Video endet mit einer FanFiction aus der Zeit vor dem Release. Da hat ein Fan fantasiert, wie er zu einer Privat-Audienz bei Hello Games eingeladen wird. Dort darf er gleichzeitig als erster No Man’s Sky spielen und schwulen Sex mit Sean Murray haben.

Diese Fantasie ufert immer weiter aus, bis hin zu einer Virtual-Reality-Version von No Man’s Sky, in der es viele Sean Murrays gibt, die prozedural generierte Genitalien haben.

Murray stürzte das Video am 9. Januar scheinbar in ein Wechselbad der Gefühle:

Erst hieß es „Schaut auf keinen Fall über die 45-Minuten-Marke hinaus“ – er verlinkt das VIdeo dabei aber, ein Zeichen, dass die Empörung wohl nicht ganz so groß sein kann.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WATCH PAST THE 45 MIN MARK



UNDER. NO. CIRCUMSTANCES. https://t.co/10Eg44cBai — Sean Murray (@NoMansSky) January 9, 2020

Dann „Oh mein Gott, das trendet ja“

Schließlich fragte Murray, wie man Dinge aus dem Internet löschen kann

actually maybe its ok pic.twitter.com/bwlxY7iUqn — Sean Murray (@NoMansSky) January 9, 2020

Letztlich postete Murray aber einen Screenshot, der No Man’s Sky plötzlich wieder auf der Topseller-Liste von Steam zeigte, und wirkt versöhnt

In den Kommentaren zum YouTube-Video überwiegt die Anerkennung für das, was No Man’s Sky in den letzten Jahren geleistet hat. Das Studio und Sean Murray hätten Nehmerqualitäten bewiesen: Sie mussten so viel Kritik einstecken, haben daraus aber die richtigen Lehren gezogen. Das nötigt vielen großen Respekt ab.