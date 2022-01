Bei New World gibt es heute Wartungsarbeiten – Wie lange bleiben die Server Down?

Was sagt ihr zu dem gewählten Zeitraum für den Server Down? Und rechnet ihr mit einer längeren Downtime durch die Größe des Updates?

Was steckt genau in Patch 1.3? Die Highlights vom Patch sind:

Allerdings kam es in der Vergangenheit hin und wieder zu Verlängerungen der Wartezeit oder zu Fehlern, die direkt mit dem Update aufgespielt wurden. Wir werden euch in diesem Artikel auf dem Laufenden halten.

In New World wird heute der neue Patch 1.3 aufgespielt. Damit einher gehen Wartungsarbeiten und ein längerer Server Down. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige.

Insert

You are going to send email to