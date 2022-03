Auf Steam kommt bald ein neues Survival-Game mit Vampiren – So kommt ihr in die geheime Closed-Beta

V Rising wird ein Survival-Game, in dem ihr einen Vampir spielt und immer stärker werdet. Doch dafür müsst ihr lange genug in einer gruseligen Welt überleben und euch gegen Jäger und andere Monster durchsetzen. Das Spiel startet bald in die Beta auf Steam. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? In V Rising spielt ihr einen kleinen, schwachen Vampir, der seiner Macht beraubt wurde. Doch das soll so nicht bleiben. Langsam versucht ihr im Spiel, eure alte Stärke und Macht zurückzuerlangen. Um das zu schaffen, müsst ihr euch am Blut von Mensch und Getier laben und auch euer Vampirschloss wieder aufbauen.

V Rising ist also eine ein Survival-Spiel. Aber mit umgekehrten Rollen, denn ihr seid eigentlich das Monster, welches die Welt heimsucht. Doch es gibt auch noch andere Viecher in der düsteren, an Osteuropa angelehnten Welt, etwa Werwölfe, Waldgeister oder auch Vampirjäger. Außerdem schwächt euch das Sonnenlicht und ihr müsst rechtzeitig ein Versteck aufsuchen.

Das Studio hinter V Rising ist Stunlock Studios. Die haben die erfolgreichen und launigen Games wie Bloodline Champions und Battlerite entwickelt. Daher könnt ihr euch in V-Rising auf Action-Kämpfe und ausgeklügeltes Gameplay freuen.

Closed Beta geht bald auf Steam los

Was sind die Features? Die Features von V Rising sind vor allem das Vampir-Horror-Setting und das actionreiche Gameplay. Dazu kommen noch weitere Features:

Ein eigenes Vampir-Schloss, das als Basis dient. Pro Server soll es bis zu 50 Schlösser geben

Full-Loot – Wenn ihr draufgeht, verliert ihr alles und müsst es euch nochmal zusammensuchen

Ein Tag-Nacht-Zyklus, der bestimmt, ob ihr stärker oder schwächer seid

Als MMO-Features soll es PvP, PvE, Koop und Clans geben

Wann startet die Beta? Wenn ihr euch jetzt schon auf launige Action-Fights mit Vampiren freut, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Denn am 23. März startet die erste Runde der Closed Beta. Die steht unter einer NDA, ihr dürft also nichts über eure Erlebnisse in der Vampirwelt berichten.

Die Beta wird eine Woche dauern und es wird Ende April und im Mai weitere Testphasen geben.

Wie kommt man in die Beta? Die geheime Closed Beta von V Rising wird nur 3.000 Spieler für eine Woche in die Welt lassen. Anmelden könnt ihr euch auf der Homepage der Entwickler.

Solltet ihr dieses Mal aber kein Glück haben, dann kommt ihr womöglich in die folgenden Beta-Events im April und Mai. Bedenkt auch, dass ihr wegen der NDA nichts aus dem Spiel veröffentlichen oder streamen dürft. Die Entwickler wollen die Spielinhalte zu diesem Entwicklungszeitpunkt noch geheim halten und testen.

Nach den Tests soll übrigens eine Early-Access-Phase folgen, in der dann jeder ins Spiel kann.

V Rising könnte übrigens eines der ersten neuen Survival-Games sein, welches ihr 2022 spielen könnt. Mehr aus dem Genre findet ihr in unserer Liste:

