Was steckt noch in V Rising? Die Alleinstellungsmerkmale von V Rising sind vor allem das Vampir-Gothic-Setting und das actionreiche Gameplay. Allerdings stecken in dem neuen Spiel noch mehr Features:

In der Aktionsleiste sind dabei verschiedene Skills zu sehen, die ihr einsetzen könnt. Neben „normalen“ Gegnern wie Menschen und Wildtieren tretet ihr dabei auch gegen andere Spieler und sogar Bosse an, die bereits im ersten Gameplay zu sehen waren . Das knapp zweiminütige Video haben wir hier für euch eingebunden:

Das zeigt das neue Gameplay: In einem neuen Video zeigen die Entwickler, wie ihr als Vampir in V Rising kämpft. Dabei stehen euch verschiedene Ansätze zur Verfügung:

Das Studio hinter V Rising ist Stunlock Studios, welche schon Bloodline Champions und Battlerite erschaffen haben. Die Action-Einflüsse der Spiele schlagen sich auch auf das neue Projekt nieder, welches vom Gameplay her stark an ARPGs wie Diablo erinnert.

Was ist das für ein Spiel? In V Rising spielt ihr einen Vampir, der seiner Macht beraubt wurde . Langsam versucht ihr, eure alte Stärke zurückzuerlangen. Dazu saugt ihr Menschen und Tieren das Blut aus und baut euer eigenes Schloss.

