Auf Netflix könnt ihr jetzt einen brutalen Horrorfilm aus 2023 streamen – Perfekt für Fans von Scream und Halloween

Das Slasher-Genre war mal das größte Horrorgenre, ist aber immer kleiner geworden. In den letzten Jahren tauchen aber immer mal wieder interessante Vertreter auf. Dazu zählte 2023 auch Thanksgiving, der ihr aktuell auf Netflix gucken könnt. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kann ihn empfehlen.

Worum geht es in Thanksgiving? In der Stadt Plymouth kam es in einem Geschäft zum Black Friday zu einer schlimmen Tragödie, bei der viele Menschen verletzt oder sogar getötet wurden. Ein Jahr später terrorisiert ein maskierter Mörder die Stadt und versucht sich scheinbar an den Leuten zu rächen, die dafür verantwortlich sind.

Thanksgiving ist ein klassischer Slasher-Horror, den man von Scream oder Halloween kennt. Ein maskierter Mörder, eine Kleinstadt und unsympathische Highschooler. Das klingt ziemlich bekannt, ist es auch, aber trotzdem schafft der Film es unterhaltsam zu sein.

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Was macht Thanksgiving so unterhaltsam? Der Film nimmt sich nicht ernst. Die Truppe von Teenagern und auch die anderen Opfer des Killers sind nicht sonderlich sympathisch. Da fühlte ich mich an sowas wie Freitag der 13 oder Halloween erinnert, in denen maximal zwei Figuren nicht unausstehlich sind.

Das ist aber genau richtig, um die brutalen Szenen auszugleichen. Der Regisseur Eli Roth bringt hierbei die Erfahrung aus Hostel mit und inszeniert durchaus kreative Szenen passend zu Thanksgiving. Dabei wirds auch blutig, wer also einen schwachen Magen hat, sollte sich vorher überlegen, den Film zu schauen.

Wer es aber absurd und aus der Sicht des Zuschauers unlogisch mag, der wird hier Spaß haben. Am ehesten fühlte ich mich da tatsächlich an Freitag der 13 erinnert. Auch bei diesem Film wird es niemals sonderlich gruselig, sondern eher brutal und stellenweise lustig.

Auf Netflix ist Thanksgiving seit ein paar Tagen streambar. Wer die 80er und 90er mit seinen vielen Slasher-Filmen vermisst, für den könnte sich Thanksgiving lohnen. Insbesondere deshalb, weil der Film mit seiner Lauflänge von nicht mal 2 Stunden angenehm kurzweilig ist. Andere brutale Horrortipps findet ihr hier: 5 Horrorfilme ab 18, die nichts für schwache Nerven sind