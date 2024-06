In einem vergessenen Film, der neu auf Netflix ist, sieht man 2 Marvel-Stars in Nazi-Uniformen, mit denen man nie rechnen würde

Jackson sagt: „Man sieht nicht jeden Tag einen “Bruder” [einen Schwarzen] in einer Naziuniform, also hat das irgendwie funktioniert.“

Laut Samuel L. Jackson lief die Entscheidung für die Gestaltung Szene so ab, dass man im ganzen Film schräge Outfits trug. Es gab eine Asien-Szene, in denen er ein Samurai-Outfit trug. Für die Folterszene sei Frank Miller eben auf „das dritte Reich“ gegangen.

Natürlich kann „The Spirit“ mithilfe einer französischen Bauchtänzerin, die nebenbei als Killerin arbeitet, entkommen. Aber bis es so weit ist, posieren Samuel L. Jackson und Scarlett Johansson ständig in Nazi-Posen, während im Hintergrund die deutsche Nationalhymne läuft.

Was hat es mit den Nazi-Uniformen auf sich? Das ist eine bizarre Szene, in der Superschurke „Oktopus“ und seine Helferin Silken Floss den Superhelden gefangen halten und ihm, während er gefesselt ist, ihren sinistren Plan erklären. Dabei tragen sie aus einem nicht näher ausgeführten Grund die Uniformen von Nazis.

Es sind wahrscheinlich Bilder, mit denen man nie gerechnet hat: Die späteren Marvel-Stars Samuel L. Jackson (Nick Fury) und Scarlett Johansson (Black Widow) treten als Superschurken-Duo in einem Flop in Nazi-Uniformen auf. „The Spirit“ läuft aktuell auf Netflix.

