Spieler jubeln, weil eine Streamerin live auf Twitch aus CoD: Warzone verbannt wird, doch vielleicht freuen sie sich zu früh

Die Twitch-Streamerin Nadia Amine (23) gehört zu den größten Streamerinnen zu Call of Duty: Warzone, hat jedoch mit Cheating-Vorwürfen zu kämpfen. Nun wurde sie offenbar mitten im Spiel gebannt.

Was ist das für eine Streamerin? Nadia Amine ist eine der größten Twitch-Streamerinnen zu Call of Duty: Warzone. Mit über 4.000 gestreamten Stunden macht das Battle-Royale mehr als 85 % ihres Contents aus (via TwitchTracker).

Die 23-Jährige ist allerdings eine umstrittene Figur in der Community, ihre Karriere wird von Cheating-Vorwürfen überschattet, welche sie jedoch stets abstritt.

„Ich liebe es, ihr trauriges Gesicht zu sehen“

Was ist die aktuelle Entwicklung? In einem mittlerweile gelöschten Stream ist zu sehen, wie die Streamerin mitten im Spiel die Verbindung verliert. Sie erklärt daraufhin, gesperrt worden zu sein, beendet den Stream und löscht das VoD.

Viele Spieler bejubelten den vermeintlichen Bann als späte Gerechtigkeit, doch andere zweifeln an der Geschichte. Ein Video auf dem YouTube-Kanal Call of Shame zeigt die entscheidenden Szenen in englischer Sprache. Wir haben es euch hier eingebunden:

Die Kommentare unter dem Video sind überwiegend spöttisch und schadenfroh:

thehamburglur7182: „Mir gefällt, wie Nadia überrascht aussieht, dass sie tatsächlich gesperrt wurde, aber man gleichzeitig sehen kann, dass sie weiß, warum sie gesperrt wurde.“

JohnDoe26er: „Es ist so zufriedenstellend, deine Videos anzuschauen. Ich liebe es, ihr trauriges Gesicht nach einem frischen Bann zu sehen.“

juniorwizzard: „Ihr Gesicht, als sie die Bann-Warnung sieht, ist unbezahlbar!“

Bei einem Beitrag des Kommentators Jake Lucky, der am 26. September 2023 auf X, ehemals Twitter, erschien, war die Stimmung allerdings bereits anders. Er deutet an, Nadia könne „für Aufmerksamkeit trollen“, um Einladungen zu CoD-Events zu bekommen. Das sei ein ziemlich riskantes Manöver.

In einem späteren Video erklärt Jake Lucky, er habe nicht einen Moment an die Echtheit des Banns geglaubt. Die unmittelbare Reaktion von Nadia habe ihn nicht überzeugt. Zudem führte er anonyme Quellen an, denen zufolge es sich nur um einen Publicity-Stunt gehandelt haben soll.

Noch ist unklar, ob Nadia tatsächlich permanent aus Warzone verbannt wurde. Sie hat allerdings seit dem 21. September kein Call of Duty mehr auf ihrem Kanal gezeigt. Zuletzt hatte sie Anfang September behauptet, aufgrund ihrer Bikini-Fotos nicht zu einem Event eingeladen worden zu sein:

