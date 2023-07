Sesamstraße trifft auf Resident Evil: Neues Spiel mit 96 % auf Steam mischt zwei Genres, die nicht unterschiedlicher sein könnten

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wie andere Survival-Horror-Klassiker soll My Friendly Neighborhood einige Rätsel beinhalten. Die Mechaniken sehen nicht allzu komplex aus. Vermutlich wurden fürs Spiel einfachere Rätsel gewählt, da wir dank der Puppen unter Stress stehen und so nur wenige klare Gedanken fassen können.

Vielleicht überzeugt euch der Trailer zu My Friendly Neighborhood, einen Blick in das Spiel zu wagen:

Die Puppen sind das Highlight des Spiels: Sie sehen so aus, als wären sie frisch aus der Sesamstraße entlaufen. Es gibt Sockenpuppen oder auch Puppen, die wie Ernie & Bert aussehen. In Kombination mit ihrer Mordlust entsteht ein einzigartiges Spielerlebnis.

Was ist die Story hinter My Friendly Neighborhood? Eine Sendung namens „Meine freundliche Nachbarschaft“ war eine Puppenshow am Samstagmorgen, doch verlor mit der Zeit das Interesse der Zuschauer. Eines Tages sendet plötzlich die Antenne eines Filmstudios alte Folgen aus der Sendung, die schon länger abgesetzt wurde.

