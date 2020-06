Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hatte sich in einem Livestream kritisch zu Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royale Warzone geäußert. So liebt er das Spiel zwar, doch meint, dass Publisher Activision einfach nicht auf die Spieler hört.

Um dieses Thema geht es: MontanaBlack ist aktuell vor allem im neusten Call of Duty unterwegs. So verbrachte er laut twitchtracker.com im vergangenen Monat allein 49 Stunden im Shooter.

Doch obwohl er so viel Zeit im Spiel verbringt, passt ihm nicht alles in Modern Warfare und Warzone. So kritisiert er vor allem den Publisher Activision, der für ihn einfach zu wenig auf das hört, was die Spieler fordern.

Warzone haben nur Familienväter entwickelt

Diese Punkte kritisiert der Streamer: In einem Stream, dessen Highlights am 31. Mai auf YouTube hochgeladen wurden, kritisiert MontanaBlack folgende Punkte:

Das Nachjoinen von Spielern ist ein großes Problem – So spiele er immer wieder mit Spielern, die er gemeldet hatte. Diverse Zuschauer folgen ihm oftmals auch in eine Runde Warzone

Das Matchmaking nimmt dem Streamer viel Spaß – Er spielt immer wieder gegen extrem starke Gegner und selten nur hat er ein Match, wo er die Runde dominiert und um den Sieg spielen kann

Die Maps in Modern Warfare sind für ihn bei weitem nicht so gut, wie es noch in den Vorgängerteilen der Fall war

In diesem Video spricht MontanaBlack über die Probleme mit Activision.

Wo sieht er das größte Problem? All diese Schwierigkeiten in Modern Warfare und Warzone erklärt MontanaBlack damit, dass die Entwickler von Activision das Spiel selbst nicht zocken und auch nicht auf die Spieler hören.

So sagt er: „Ich hab das Gefühl, dass leider bei Activision in der Entwicklung von Warzone nur Familienväter mit am Start sind.“ Er meint, dass die Entwickler allesamt keine Ahnung haben und im Spiel „absolute Bots“ sind. Dennoch sind genau diese Entwickler die Entscheidungsträger für die Features in Warzone, so der Streamer.

Hier hört Activision nicht zu: MontanaBlack berichtet von einem Treffen mit Activision, wo die deutschen Community-Manager ihm bestätigten, dass sie bei diesem CoD-Teil auf die Community hören werden.

Für den Streamer wurde aber genau das nicht gemacht. So meckern noch immer hunderte Spieler, dass das Matchmaking in diesem CoD-Teil schlecht ist. Dennoch verändert Activision daran nichts.

So versteht MontanaBlack auch manche Schritte der Entwickler nicht. Modern Warfare hat eine komplett neue Minimap und wollte anfänglich sogar gänzlich auf dieses Feature verzichten. Dazu sagt der Streamer: „Das war die letzten 15 Jahre in jedem CoD-Teil drin. Warum muss man das jetzt ändern?“

MontanaBlack nimmt oftmals kein Blatt vor den Mund – Zuletzt gab es eine verbale Auseinandersetzung mit dem Moderator Jan Böhmermann.

Das sagt der Streamer zu Warzone: Trotz der vielen Kritik spielt MontanaBlack weiterhin gerne das Battle Royale. Er meint: „Warzone ist ein 1+-Spiel“, doch die Familienväter, die das Spiel entwickeln, sind der große Kritikpunkt.

Im Vergleich zum Battle Royale Blackout von Black Ops 4 ist Warzone auch deutlich anspruchsvoller. Aufgrund des Matchmakings bekommt der Streamer immer wieder schwierige Gegner. Während er in Blackout noch teilweise mehrere Siege an einem Abend hatte, hat er in Warzone insgesamt nur 4 Siege in hunderten Matches, so MontanaBlack.

Wie berechtigt ist die Kritik? Die Punkte, die der Streamer angesprochen hat, wurden bereits oft von anderen Spielern kritisiert. Die veränderte Minimap sorgte vor allem zum Start von Modern Warfare für viele Diskussionen.

Das Matchmaking ist noch immer ein Problem. Immer wieder fordern Spieler, dass das Matchmaking verändert werden soll. Die Aussagen vom Streamer dürften also viel Anklang finden. Das YouTube-Video mit seiner Meinung hat (Stand 2. Juni um 17:00 Uhr) bereits knapp 800.000 Klicks und 48.400 Daumen nach oben.