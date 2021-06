Ein weiterer MMORPG-Hammer wurde für 2021 angekündigt

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Die Diskussion der Woche: 2021 kommen einige MMORPGs zu uns in den Westen. Doch welches Spiel aus Korea passt besser zu euch: Elyon oder SOLO? Wir verraten es euch hier: Elyon vs. Swords of Legends Online: Welches neue MMORPG passt besser zu mir?

Insert

You are going to send email to